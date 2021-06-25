Главы МИД России и Италии завершили переговоры по двусторонним отношениям

Москва, 25 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Главы ведомств в ходе переговоров дали оценку двусторонним отношениям.

Об этом говорится в заявлении российского МИД. Дипломаты также изучили календарь политических контактов, которые запланированы на будущее. Лавров с итальянским министром подтвердили приверженность к созданию условий для беспрепятственного посещения России и Италии гражданами обеих стран.

Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Коллеги уделили значительное количество времени обсуждению вопросов в рамках взаимного сотрудничества.