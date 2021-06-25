Социальные сети стали частью нашей повседневной жизни, нашей работы и общения с друзьями, а также нашим «магазином на диване». Сегодня даже для того, чтобы купить квартиру или яхту, нет необходимости лично присутствовать на месте покупки, все можно сделать онлайн, не говоря уже о мелких приобретениях. Продавцы это прекрасно понимают и стараются заполучить своих потенциальных клиентов, что называется, «на старте», используя для этого последние технологии. Процесс по отслеживанию и привлечению покупателей на электронных страницах социальных сетей называется таргетингом. Чтобы сделать его максимально успешным, требуются специфические знания, навыки и умения, а специалист, владеющий ими, — таргетолог. Что это за профессия, какова ее специфика, достоинства и недостатки и как стать таргетологом с нуля? Разбираемся в тонкостях работы профессионального двигателя интернет-продаж.

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Кто такой таргетолог

Таргетированная реклама — один из механизмов маркетинга, и основной задачей таргетологов является грамотное размещение рекламы в социальных сетях. Поле деятельности таргетологов — это просторы социальных сетей, например «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие. В услугах таргетолога могут быть также заинтересованы владельцы небольших магазинов, частные лица и даже крупные бизнесмены — продавцы своих услуг.

Квалифицированный таргетолог должен уметь делать ряд вещей, на которых и строится его трудовая деятельность:

исследовать аудиторию, потенциально заинтересованную в том или ином продукте;

выявлять ключевых потребителей, прописывать их характеристики: пол, возраст, социальный статус и многие другие параметры;

выявлять главных конкурентов продвигаемой услуги или продукта;

выстраивать стратегию взаимодействия с ключевой аудиторией в интернете;

проводить парсинг, сегментировать аудиторию;

создавать привлекательный образ продаваемого продукта или услуги, грамотное рекламное сообщение;

проводить кампанию по размещению таргет-рекламы на страницах социальных сетей, а если есть необходимость, то корректировать ход этой кампании;

отслеживать результаты деятельности;

предоставлять заказчику отчет о проделанной работе и об итогах кампании.

Таким образом, оптимальным результатом работы таргетолога становится максимально широкий охват аудитории, ключевых клиентов, потенциальных покупателей продукта или услуги в социальных сетях.

Федеральное агентство новостей /

Какие знания нужны таргетологу

В первую очередь, таргетолог должен уверенно ориентироваться в алгоритмах социальных сетей, понимать, как устроен тот или иной многопользовательский сайт. Таргетолог в Instagram выстраивает свою работу иначе, чем, например, в Facebook. У каждой социальной сети своя политика по отношению к пользователям, но сходятся все сети в одном: они собирают и ранжируют информацию о каждом зарегистрированном человеке. Таргетолог лишь использует ее, чтобы выстроить кампанию. Не случайно само слово «таргет» с английского языка переводится как «цель». Правильное попадание в цель рекламной кампании — это и есть конечный результат работы таргетолога. Вот почему специалист в этой сфере должен уметь не только собирать данные, но и настраивать рекламные объявления так, чтобы они отображались на экранах именно потенциально заинтересованных пользователей. К примеру, замужние девушки репродуктивного возраста не должны видеть информацию о новом инвентаре для рыбалки, которая их, вероятнее всего, не привлечет: гораздо более интересным для них может оказаться, скажем, призыв записаться на курсы будущих мам или реклама посреднических услуг по ипотечному кредитованию молодых семей. Перечислим основные необходимые знания профессионального специалиста по таргетингу:

базовые представления о том, как работает маркетинг и реклама, как правильно выстроить коммуникацию с целевой аудиторией;

основы медиапланирования: график, планирование показов рекламных материалов;

парсинг целевой аудитории: понимание того, как строится анализ ключевой информации в интернете для создания максимально работающего рекламного послания;

А/В-тестирование в диджитал — тестирование разных вариантов страниц с рекламой с целью выявления большего отклика у потенциальных покупателей.

Кроме того, таргетолог должен хотя бы на среднем уровне владеть графическими редакторами, например Photoshop, так как ему регулярно придется делать привлекательные и креативные картинки, которые должны выигрышно смотреться на фоне другой рекламы. То же касается и умений специалиста по таргетингу создавать интересный текст и цепляющие заголовки. Конечно, для новичков существует немало генераторов, призванных решать подобные задачи, но все же для того, чтобы стать уважаемым специалистом, вам потребуется выработать хороший литературно-художественный вкус и стиль.

Краткий словарик таргетолога:

Охват аудитории — количество человек, которые увидели рекламное сообщение.

Парсинг — образован от глагола to parse, что в дословном переводе означает «разбирать», «делать анализ». Этот термин хорошо знаком тем, кто работает с данными на страницах социальных сетей. Парсинг нужен в первую очередь для того, чтобы отследить ценовую политику конкурентов, понять среднюю стоимость определенных продуктов на рынке. Затем с помощью парсинга можно составить базу потенциальных клиентов, живущих в конкретных городах, работающих в конкретной отрасли, принимающих решения по различным вопросам, в том числе и по закупке конкретной группы товаров и услуг.

A/B-тестирование (AB test) — метод, с помощью которого можно протестировать комплекс различных показателей, влияющих на эффективность работы веб-страницы, электронной рассылки и других маркетинговых активов. Как правило, сравнивают две версии веб-страницы с разным дизайном и копирайтингом, разными ценами на продукт, заголовками. Самое распространенное применение А/В-теста — оптимизация конверсии на сайте.

Конверсия продаж в таргетинге — это соотношение реальных клиентов и потенциальных. Потенциальные клиенты лишь заинтересованы в тех или иных товарах или услугах, а реальные — это уже те, кто сделал заказ.

Рush-уведомления — это небольшие всплывающие на экране монитора окна с информацией об акциях или персональных предложениях. Также являются эффективным маркетинговым инструментом.

Лидогенерация — привлечение возможных сетевых клиентов, заинтересованных в товаре и оставивших свои контакты — номер телефона или адрес электронной почты.

Return on Investment — коэффициент возврата инвестиций, вложенных в рекламную кампанию средств. Показывает доходность или, напротив, убыточность рекламного бюджета.

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Как получить профессию таргетолога

После того, как мы выяснили, кто такой таргетолог, осталось понять, как им стать. Таргетолог, по мнению экспертов в сфере интернет-рекламы, — профессия сегодня очень востребованная, вместе с тем, освоить ее не слишком сложно. Чтобы работать таргетологом, не нужно иметь за плечами диплом высшего или средне-специального учебного заведения — достаточно отучиться на курсах таргетолога. Срок обучения в среднем составляет от двух месяцев до полугода. Важно, чтобы школа или курсы, дающие вам знания, были сертифицированы в Министерстве образования РФ. Большим плюсом учебного заведения также будут хорошие отзывы о его выпускниках и рекомендации от работодателей. Итог обучения — диплом, удостоверение или сертификат специалиста по таргетингу.

Еще один распространенный вариант — лично изучить этот вопрос и составить план, как стать таргетологом самостоятельно. На помощь в этом приходят сами социальные сети: они «рекомендуют» вам определенные курсы, которые являются наиболее эффективными.

По уровню компетентности и сложности решения задач таргетологов разделяют на три уровня: junior, middle и senior. Junior-таргетолог с набором базовых знаний и навыков настраивает и ведет кампании в соцсетях, составляет графики медиапланирования. Middle-таргетолог ведет кампанию на стратегическом уровне, выстраивает коммуникации с заказчиком, может руководить всем проектом целиком. Таргетолог уровня senior считается уже экспертом в данной области, он прекрасно разбирается во всех тонкостях таргет-рекламы.

Компетенции таргетологов по соцсетям, как уже было замечено, также различаются. И если вы, к примеру, проанализируете, кто такой таргетолог в Instagram и кто такой таргетолог во «ВКонтакте», вы поймете, что для работы, например, в Instagram потребуются такие специфические навыки и знания, как ads-менеджмент или настройка пикселей.

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Где искать работу таргетологам

В этой специальности, как и во многих других профессиональных сферах, большую роль играют личные знакомства и рекомендации. Также источником проектов выступают различные профильные форумы и сайты для поиска работодателей и сотрудников. Начинающим таргетологам пробиваться самостоятельно довольно сложно, но, наработав определенное портфолио, они уже могут направлять запросы в известные веб-студии, агентства и компании.

Плюсы и минусы профессии таргетолога

В профессиональной деятельности таргетолога, безусловно, есть как свои зоны риска, так и положительные стороны. Перечислим основные плюсы этой профессии:

Востребованность — это, пожалуй, главное преимущество, сегодня без услуг таргетологов не обходится ни одна компания.

Навыки таргетолога можно быстро освоить на курсах или самостоятельно.

Доход за одну рекламную кампанию достаточно высок, и даже эксперты с биржи труда считают, что это хорошо оплачиваемая специальность.

Что касается минусов в работе специалиста по таргетингу, то они таковы:

Вам придется постоянно совершенствовать свои навыки и компетенции, поскольку это динамично развивающаяся область деятельности.

Конкуренция в этой сфере высока.

Заработки вне стен агентства очень нестабильные, сезонные.

Клиент часто не видит результатов работы или не удовлетворен итогом кампании, поэтому сложные переговоры — постоянный спутник таргет-рекламщика.

В этой профессии очень важными являются личные качества и особенности: высокая концентрация внимания, усидчивость, педантичность. Без них в таргетинге удержаться сложно.

pixabay.com / StartupStockPhotos

Сколько зарабатывает таргетолог

Заработная плата таргетолога варьируется в зависимости от места работы: будет ли это самостоятельное управление проектом или должность в агентстве, а также от опыта специалиста и сложности проекта. Начинающий таргетолог вряд ли поднимется выше планки в 20 тысяч рублей за проект. Более опытный специалист, работающий в агентстве, скорее всего, будет иметь фиксированную оплату труда (ставку), она составляет примерно 20–50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный доход опытных фрилансеров, как правило, колеблется в интервале от 50 до 60 тысяч рублей: независимый специалист с опытом сам определяет свой гонорар. По стране средняя заработная плата таргетолога составляет 50–60 тысяч рублей за одну полномасштабную кампанию. В столице эта цифра будет немного выше — от 60 до 80 тысяч рублей.