Донбасс сегодня: ДНР под огнем минометов, в ВСУ выявлено крупное хищение помощи США

Донбасс, 25 июня. Киевские силовики бьют по республикам из тяжелых минометов и противотанковых гранатометов. СБУ и военные ВСУ проводят рейды в домах мирного населения. «Защитники» Украины разворовывают американскую военную помощь. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские вооруженные формирования обстреляли три населенных пункта ДНР, нарушив режим прекращения огня четыре раза. Огонь велся из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате сброса боеприпаса с ударного беспилотника погиб военнослужащий народной милиции.

В ЛНР огонь открывался один раз. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Желобок из станкового противотанкового гранатомета.

Согласно сводным данным из отчетов миссии ОБСЕ, киевские подразделения продолжают грубо нарушать Минские соглашения в части размещения вооружений и техники в границах зон безопасности — в пределах жилых районов населенных пунктов. В последних отчетах указывается на размещение пяти зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» вблизи жилых районов Красногоровки и Андреевки, одного бронетранспортера в районе Новоселовки Донецкой области, а также трех боевых машин и одного зенитно-ракетного комплекса в границах населенных пунктов Луганской области.

СБУ и военные проводят рейды в домах мирного населения

Из-за постоянного военного присутствия в населенных пунктах и роста числа недовольных этим мирных жителей украинские силовики решили провести рейды по выявлению гражданских, негативно относящихся к военным ВСУ. В Волновахе Донецкой области сводные группы сотрудников СБУ с военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады армии Киева обыскивают дома мирных жителей под формальным предлогом поиска схронов оружия и боеприпасов. Нередки случаи, когда после таких рейдов у людей пропадало личное ценное имущество. В Волновахе жители массово жалуются в полицию после прихода силовиков.

facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

Раскрыта новая схема хищения боеприпасов в зоне ООС

Разведка дончан сообщает о работе в поселке Нетайлово Донецкой области, в зоне ответственности 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сотрудников СБУ. Причина — выявление схемы поставок боеприпасов из зоны силовой операции на территорию Украины.

По информации Народной милиции ДНР, командир батальона и три офицера — организаторы преступной схемы. Систематически они списывают боеприпасы под предлогом проведения учебных стрельб и боевых занятий с личным составом. Офицеры использовали военнослужащих батальона для оборудования тайников, сведения о расположении которых передавались подельникам посредством мессенджеров и соцсетей.

Украинские силовики расхищают военную помощь США

«Защитники» Украины продают не только военное имущество своей армии, но и активно используют для наживы предметы и оборудование, переданные в рамках помощи Украине от США, сообщают в луганском управлении народной милиции. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в рамках комплексной проверки наличия военного имущества обнаружена крупная недостача — 15 приборов ночного видения Armasight Spark Core и пяти американских тепловизионных приборов Thermal-Eye X320. Ущерб составил порядка 2 млн украинских гривен (или 5,5 млн рублей). В бригаде проходит расследование.