Вакцинация от гепатита А и дизентерии Зонне стартовала в Крыму

Симферополь, 25 июня. Иммунизация от гепатита А и дизентерии Зонне запущена в Крыму после мощного паводка. В регион направлены резервные партии препаратов.

Предполагается, что в Крыму привьют около 19 тыс. человек. К тому же определены лица, подлежащие профилактике острой кишечной инфекции с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Крыму. Особое внимание уделяется дезинфекции жилых домов, а также зданий и территорий соцобъектов. По всему побережью работают оперативные группы.