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Вакцинация от гепатита А и дизентерии Зонне стартовала в Крыму

  /   Обновлено: 25 июня 2021 17:58
Общество
Вакцинация от гепатита А и дизентерии Зонне стартовала в Крыму
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Симферополь, 25 июня. Иммунизация от гепатита А и дизентерии Зонне запущена в Крыму после мощного паводка. В регион направлены резервные партии препаратов.

Предполагается, что в Крыму привьют около 19 тыс. человек. К тому же определены лица, подлежащие профилактике острой кишечной инфекции с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Крыму. Особое внимание уделяется дезинфекции жилых домов, а также зданий и территорий соцобъектов. По всему побережью работают оперативные группы.

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