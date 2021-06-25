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Ростовчанин на самокате сбил и травмировал двухлетнего ребенка

Происшествия
Ростовчанин на самокате сбил и травмировал двухлетнего ребенка
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 25 июня. В центре Ростова самокатчик сбил двухлетнего мальчика, извинился перед родителями, оставил свой номер и поехал дальше. Как рассказывает мама пострадавшего, ребенок просто шел рядом с ней, когда в него сзади влетел самокат.

По словам мамы пострадавшего, сбивший ее ребенка самокатчик, несся со скоростью не менее 25 км в час. Когда ребенок упал, многие люди не остались равнодушными и оказали первую помощь, а также вызвали скорую. 

К счастью, после тщательного медицинского обследования, серьезных травм у ребенка обнаружено не было, лишь многочисленные ушибы.

Это далеко не первый инцидент, когда в Ростове велосипедисты или самокатчики сбивают пешеходов. Не каждый пострадавший пишет об этом в социальных сетях и делится с публикой. Но с наступлением жары и развитием кикшеринга, если не принимать меры, таких инцидентов станет больше.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД Калининграда остановили мужчину, который привлек внимание инспекторов скоростью своего самоката. Гражданин ехал на мощном самокате без прав, а по закону при мощности свыше 250 Ватт надо иметь водительское удостоверение категории М.

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