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Анастасия Приходько примет участие в сложном проекте после третьих родов

  /   Обновлено: 25 июня 2021 17:52
Шоу-бизнес
Анастасия Приходько примет участие в сложном проекте после третьих родов
instagram.com  /  @prykhodko_official

Киев, 25 июня. Украинская певица Анастасия Приходько, родившая сына три месяца назад, поделилась с поклонниками планами на будущее. Знаменитость примет участие в некоем проекте.

Исполнительница, выступавшая на конкурсе «Евровидение» от России в 2009 году, рассказала о радостях материнства на своей странице в Instagram. После третьих родов Приходько соблюдала диету, чтобы у маленького сына не было проблем с пищеварением.

«Впереди нас ждет еще много всего интересного, и третий ребенок почему-то для меня как первый!» — написала певица.

По словам знаменитости, она находится рядом с сыном 24 часа в сутки. Исполнительница подчеркнула, что сейчас не решилась бы оставить ребенка и уехать на гастроли. Певица готова взять трехмесячного сына с собой в любую точку мира.

«А впереди у меня сложный проект, в котором мы участвуем вместе! Мама будет в павильоне, а он, как всегда, рядом с папой», — рассказала Приходько, отметив, что будет уделять внимание малышу между съемками.

Участница Евровидения признавалась в желании сменить пол. В юности Приходько полагала, что быть мальчиком намного проще. Однако менять пол певица в итоге не стала, поскольку влюбилась в парня.

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