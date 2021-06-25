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Сексуальный маньяк надругался над школьницей в парке развлечений в Крыму

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:00
Происшествия
Сексуальный маньяк надругался над школьницей в парке развлечений в Крыму
pixabay.com  / 

Евпатория, 24 июня. Местные сыщики не могут найти мужчину, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочкой. Как стало известно ФАН, пострадавшей оказалась местная жительница.

В дежурную часть полиции Евпатории обратилась 34-летняя женщина. Оно сообщила стражам порядка, что 24 июня примерно в 16:00 неизвестный мужчина надругался над ее дочерью. На место происшествия выдвинулась оперативно–следственная группа, состоящая из опытных сотрудников. Они произвели фотографирование и сняли на видео место, где произошло чрезвычайное происшествие.

«Девочка гуляла в городском парке «Мойнаки», — рассказал ФАН источник, близкий к следствию. — Неожиданно из-за кустов выскочил мужчина и надругался над ребенком. К сожалению, по горячим следам его задержать не удалось».

Оперативники изъяли три окурка от сигарет, футболку и другие предметы, которые в последствии помогут задержать подозреваемого в совершении злодейского поступка, а также доказать его вину.

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