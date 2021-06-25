Время выпускных экзаменов подходит к концу, теперь у старшеклассников новые заботы: определиться с дальнейшей судьбой — поступать в вузы или пойти другими путем. Сейчас в Сети можно встретить множество роликов, говорящих о том, что диплом о высшем образовании не нужен и лучший заработок — это заработок в Сети. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» петербургские выпускники высказались о блогерах и ценности дипломов.

По мнению выпускницы ГБОУ лицей №533 Красногвардейского района СПб Владиславы Вастриковой, диплом о высшем образовании прибавит шансов при встрече с работодателем.

«Высшее образование в любом случае нужно, даже если ты идешь не по специальности. «Корочка» дает понять работодателю, что тебя можно чему-то научить, даже если ты идешь не по профилю», — отметила Владислава.

Также выпускница добавила, что в современном мире не стоит сбрасывать со счетов социальные сети, где у каждого есть шанс развиваться и зарабатывать, однако в этой сфере есть свои «но».

«Неизвестно, что будет через год или два, может, про вас забудут в соцсетях. Поэтому я считаю, да — высшее образование нужно, я очень хочу его получить, надеюсь, удастся, сейчас без образования никуда», — считает выпускница.

С мнением Вастриковой согласен и Иван Черепов, выпускник ГБОУ Средней общеобразовательной школы №102 Выборгского района. По его мнению, диплом о высшем образовании может в дальнейшем стать неким спасательным кругом для выпускника.

«Даже если не собираешься идти по специальности, для подстраховки высшее образование необходимо. Если объективно: заработок в непрофессиональной медиасфере — непостоянный. Сегодня можешь быть на волне, а через месяц, полгода про тебя могут забыть. У тебя были деньги, ты старался сделать свой контент, а тут все забыли. Ты ничего не можешь дальше и из себя ничего не представляешь, такое бывает. Я считаю, что нужно всегда иметь дополнительные пути, высшее образование — один из путей, который может обеспечить будущее в случае чего. Мы никогда не знаем, что жизнь поставит перед нами», — говорит медалист.

В свою очередь, Мария Симанок, закончившая в этом году ГБОУ гимназию №171 Центрального района СПб, полагает, что при выборе будущего нужно руководствоваться сердцем.

«Нужно поступать как велит сердце. Если человек не хочет получать высшее образование, то я не считаю, что он обязан идти потому, что надо, потому, что сказали родители, и так далее. Если человек не чувствует сил, интереса, то в результате ничего не выйдет и он не будет работать по специальности», — поделилась мнением Мария.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Кроме того, она уверена, что знания важны в любом случае, независимо от того, каким образом они получены.

«Сейчас много курсов, книг, которые могут дать знания, которые интересны, которые важны конкретному человеку, но это не является высшим образованием. Высшее образование — это хорошо, но только если человек действительно хочет», — добавила гостья пресс-центра.

Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет сегодня, 25 июня. Однако в этом году из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации в стране его смогут увидеть только бывшие одиннадцатиклассники. Как отметил технический директор концерта на Дворцовой площади Кирилл Жуков, праздник в этом году будет отличаться от предыдущих.