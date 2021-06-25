Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 19:19
19:18
Политика
Антонов заявил о нежелании США возвращать России дипломатическую собственность
19:17
Весь мир
Голодные игры по-американски: как санкции разрушают экономику Сирии
19:17
Общество
Крымчанин развеял небылицы Украины о полуострове в беседе с блогером из Германии
19:17
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица призналась, что жюри с Аллой Пугачевой не взяло ее на «Фабрику звезд»
19:16
Политика
Киселев освободил пост замминистра экологии России
19:15
Политика
Сын Боярского поделился успехами на посту депутата Госдумы
19:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов
19:10
Общество
Милонов потребовал пожизненно лишать свободы кураторов детских «групп смерти»
19:09
Экономика
ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России
19:08
Армия
В США рассказали британцам о жестких последствиях провокаций против России у Крыма
Все новости

Личного врача Навального поймали на очередном вранье

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:10
Общество
Личного врача Навального поймали на очередном вранье
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Анастасия Васильева, председатель «Альянса врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), в очередной раз присвоила себе несуществующие заслуги в несуществующем деле, а именно в якобы сокращении акушерского отделения Можайской центральной районной больницы. Лечащий врач Навального, не отстающая в придумывании фейков от своего пациента, вчера в соцсетях похвасталась, что добилась отмены сокращений в роддоме. ФАН решил разобраться, что за сокращения и чего добилась в реальности Васильева.

«На прошлой неделе у нас было много славных побед: мы восстановили в должности сразу двух медиков, наконец, добились отмены сокращений в можайском роддоме, добились оплаты переработок и улучшения условий труда», — написала Васильева в соцсетях.

Начнем с того, что ни одного сокращения медперсонала в акушерском отделении ЦРБ не планировалось (Васильева даже не смогла правильно назвать медицинское учреждение) и не было. История началась в прошлом году — с пандемии. В Можайской ЦРБ, как и во многих других больницах страны, необходимо было открыть отделение для лечения больных COVID-19. Под это дело отдали именно акушерское отделение, которое уже не первый год загружено лишь на 50%. То есть помещение пустует, койки тоже пустуют, пациентов нет. Чтобы сохранить роддом, главврач ЦРБ в другом корпусе сдвинул отделения, выделив под акушерство целый этаж. При этом койки, естественно, пришлось сократить до необходимого количества. Он запросил разрешения у минздрава Московской области, там ему пошли навстречу.

«У нас каждое место на счету. А тут пустовали площади и койки, когда остальные отделения переполнены. Поскольку персонал отделения был рассчитан именно на загрузку, то люди не пострадали. Уволилась лишь одна медсестра, которой, кстати, предлагали другие должности, но ее что-то не устроило. Недовольными остались лишь акушерки, которые ранее сидели на 1,5 ставки, так как коек, в том числе пустых, было больше. Теперь остались лишь на своей ставке, они и подняли бучу», — рассказал источник в региональном министерстве здравоохранения.

Вот тут нарисовалась и Васильева, которая, на наш взгляд, практически всю пандемию планомерно мешала работать медицинским учреждениям. Связалась с обиженными акушерками, наобещала стоять за них насмерть. Разместила несколько постов, сняла ролик и написала от имени своей организации обращение в министерство здравоохранения Московской области.

Там, естественно, ее обращение проигнорировали — минздрав не отвечает на запросы иностранных НКО, работающих против нашего государства. А вот со своими профсоюзами проконсультировались. Свои медицинские профсоюзы сразу объяснили, что это не компетенция иностранной НКО, да и вообще профсоюзов. Адекватные организации должны защищать права медицинских работников, в данном случае права нарушены не были. А распределение коек — это прерогатива главного врача медицинского учреждения.

А вот жителям Можайска, которых успели взбаламутить в соцсетях, мол, роддом закрывают, объяснили, что роддом будет. И работает в прежнем режиме. Мест для приема рожениц и младенцев достаточно. Васильева, услышав об этом, поспешила известить мир о своем успехе в борьбе с минздравом. Сохранила она места рабочие для людей, которых никто и не думал сокращать.

Ранее ФАН писал, что «Альянсу врачей» не удалось оспорить в суде решение Минюста о включении организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Личного врача Навального поймали на очередном вранье
навальный васильева нко роддом можайск альянс врачей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru