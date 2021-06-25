Личного врача Навального поймали на очередном вранье

Анастасия Васильева, председатель «Альянса врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), в очередной раз присвоила себе несуществующие заслуги в несуществующем деле, а именно в якобы сокращении акушерского отделения Можайской центральной районной больницы. Лечащий врач Навального, не отстающая в придумывании фейков от своего пациента, вчера в соцсетях похвасталась, что добилась отмены сокращений в роддоме. ФАН решил разобраться, что за сокращения и чего добилась в реальности Васильева.

«На прошлой неделе у нас было много славных побед: мы восстановили в должности сразу двух медиков, наконец, добились отмены сокращений в можайском роддоме, добились оплаты переработок и улучшения условий труда», — написала Васильева в соцсетях.

Начнем с того, что ни одного сокращения медперсонала в акушерском отделении ЦРБ не планировалось (Васильева даже не смогла правильно назвать медицинское учреждение) и не было. История началась в прошлом году — с пандемии. В Можайской ЦРБ, как и во многих других больницах страны, необходимо было открыть отделение для лечения больных COVID-19. Под это дело отдали именно акушерское отделение, которое уже не первый год загружено лишь на 50%. То есть помещение пустует, койки тоже пустуют, пациентов нет. Чтобы сохранить роддом, главврач ЦРБ в другом корпусе сдвинул отделения, выделив под акушерство целый этаж. При этом койки, естественно, пришлось сократить до необходимого количества. Он запросил разрешения у минздрава Московской области, там ему пошли навстречу.

«У нас каждое место на счету. А тут пустовали площади и койки, когда остальные отделения переполнены. Поскольку персонал отделения был рассчитан именно на загрузку, то люди не пострадали. Уволилась лишь одна медсестра, которой, кстати, предлагали другие должности, но ее что-то не устроило. Недовольными остались лишь акушерки, которые ранее сидели на 1,5 ставки, так как коек, в том числе пустых, было больше. Теперь остались лишь на своей ставке, они и подняли бучу», — рассказал источник в региональном министерстве здравоохранения.

Вот тут нарисовалась и Васильева, которая, на наш взгляд, практически всю пандемию планомерно мешала работать медицинским учреждениям. Связалась с обиженными акушерками, наобещала стоять за них насмерть. Разместила несколько постов, сняла ролик и написала от имени своей организации обращение в министерство здравоохранения Московской области.

Там, естественно, ее обращение проигнорировали — минздрав не отвечает на запросы иностранных НКО, работающих против нашего государства. А вот со своими профсоюзами проконсультировались. Свои медицинские профсоюзы сразу объяснили, что это не компетенция иностранной НКО, да и вообще профсоюзов. Адекватные организации должны защищать права медицинских работников, в данном случае права нарушены не были. А распределение коек — это прерогатива главного врача медицинского учреждения.

А вот жителям Можайска, которых успели взбаламутить в соцсетях, мол, роддом закрывают, объяснили, что роддом будет. И работает в прежнем режиме. Мест для приема рожениц и младенцев достаточно. Васильева, услышав об этом, поспешила известить мир о своем успехе в борьбе с минздравом. Сохранила она места рабочие для людей, которых никто и не думал сокращать.

Ранее ФАН писал, что «Альянсу врачей» не удалось оспорить в суде решение Минюста о включении организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.