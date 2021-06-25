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«И хочется, и колется»: Онищенко о метаниях Меркель и ЕС по поводу встречи с Путиным

Политика
«И хочется, и колется»: Онищенко о метаниях Меркель и ЕС по поводу встречи с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал отказ лидеров стран ЕС от саммита с участием России, к чему призывали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Меркель вынуждена была признать, что соглашение между членами ЕС по этому вопросу достигнуто не было. По словам канцлера, она надеялась, что европейские лидеры проявят больше храбрости. Ранее появилась информация, что против приглашения на саммит ЕС в Брюсселе президента РФ Владимира Путина выступили около 10 стран Евросоюза.

Комментируя метания в ЕС по поводу встречи с российским президентом, Онищенко отметил, что Меркель и Макрон, вероятно, ориентировались на позитивные результаты саммита Россия — США. Однако повторить американский успех у европейцев не получилось, констатировал Онищенко.

«Лидеры ЕС, конечно, ждали, что скажет из-за океана их старший начальник — [президент США Джо] Байден. Результаты встречи господина Байдена с нашим президентом можно считать достаточно успешными хотя бы потому, что вновь состоялся обмен послами России и США. Возвращение послов — это важный фактор стабильности. Так что Меркель, видимо, вдохновилась «отмашкой» заокеанского начальника», — отметил Онищенко.

Депутат Госдумы напомнил, что Германия сильно зависит от экономических связей с Россией. Именно поэтому, несмотря на противодействие США и ряда европейских стран, Меркель сделала все от нее зависящее для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», напомнил собеседник ФАН.

«От конфликта с Россией экономика и Германии, и всей Европы теряет очень много. Но на этот раз там снова сработала антироссийская инерция. Кроме того, на отказ от приглашения Путина на саммит повлияло мнение наших бывших прибалтийских республик, которые строят свою политику на том, что стали «профессиональными врагами» России. Только этим они и зарабатывают, привлекая к себе внимание. Еще одним фактором стала очередная истерика господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды. Они считают, что Украина — это пуп земли, и, хотя раздающиеся из Киева крики всем давно надоели, тем не менее, в Европе их по привычке слушают».

«И хочется, и колется»: Онищенко о метаниях Меркель и ЕС по поводу встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей  / 

Однако, несмотря на позицию Киева, восстановление нормальных отношений между Россией и Европой неизбежно, — это просто вопрос времени, уверен Онищенко.

«Никуда они не денутся. Ну, а мы пока подождем: эта встреча — не наша инициатива, мы о ней не просили. Передумают — посмотрим, что за повестка, подумаем. Но мы прагматики, и наверняка наше руководство не будет поддаваться эмоциям в этом вопросе. Что касается нынешнего решения ЕС — оно демонстрирует растерянность, царящую в Европе. Как говорится — и хочется, и колется. Все эти метания не красят Евросоюз, который давно утратил самостоятельность в принятии решений. А все эти разглагольствования и заклинания о пресловутых правах человека, которые якобы нарушает Россия, давно никому не интересны. Тем более, что сама Европа отнюдь не является светочем по части соблюдения этих самых прав», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году, после того, как на Украине произошел государственный переворот. Западные страны отказываются признать воссоединение Крыма с Россией и обвиняют Москву в провоцировании конфликта в Донбассе. Россия все обвинения отвергает и называет западные санкции незаконными и контрпродуктивными.

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Все новости / Политика / «И хочется, и колется»: Онищенко о метаниях Меркель и ЕС по поводу встречи с Путиным
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