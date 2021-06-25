Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на 25 июня. События дня

Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на пятницу В пятницу вечером на космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2», сообщили в министерстве природных ресурсов республики Коми. Пуск произойдет в интересах обороны и безопасности страны. В ведомстве подчеркнули, что для падения отделяющихся частей ракеты планируется использование района Усть-Цилемский. Как отметили в министерстве на период пуска ракетоносителя область возможного падения объявлена временно опасной.

Шойгу стал почетным гражданином Тульской области kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Звание «Почетный гражданин Тульской области» присвоено министру обороны России Сергею Шойгу, сообщила пресс-служба правительства региона. Высшая региональная награда — знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также вклад в социально-экономическое благополучие региона. Звание «Почетный гражданин Тульской области» присваивается ежегодно не более чем трем гражданам РФ.