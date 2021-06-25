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Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на 25 июня. События дня

ФАН-ТВ
Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на 25 июня. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на пятницу

В пятницу вечером на космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2», сообщили в министерстве природных ресурсов республики Коми. Пуск произойдет в интересах обороны и безопасности страны. В ведомстве подчеркнули, что для падения отделяющихся частей ракеты планируется использование района Усть-Цилемский. Как отметили в министерстве на период пуска ракетоносителя область возможного падения объявлена временно опасной.

Шойгу стал почетным гражданином Тульской области

Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на 25 июня. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Звание «Почетный гражданин Тульской области» присвоено министру обороны России Сергею Шойгу, сообщила пресс-служба правительства региона. Высшая региональная награда — знак благодарности жителей Сергею Кужугетовичу за возрождение Тульского суворовского военного училища, патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также вклад в социально-экономическое благополучие региона. Звание «Почетный гражданин Тульской области» присваивается ежегодно не более чем трем гражданам РФ.

ЦБ РФ лишил лицензии «Актив банк»

Запуск военного спутника с Плесецка запланировали на 25 июня. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Центральный банк России лишил лицензии «Актив банк». Соответствующий приказ регулятора подписан 25 июня текущего года. Об этом говорится в новом пресс-релизе ЦБ РФ.
«По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Данное решение было принято по ряду причин, включая нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Напомним, ранее Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка». Кредитная организация лишилась возможности осуществлять банковские операции 9 июня текущего года.

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