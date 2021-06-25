Казачий генерал и юрист поспорили, дадут ли казакам полномочия применять нагайки

Стоит ли разрешить казакам в России применять силу и спецсредства для охраны общественного порядка? Этот вопрос вскоре будет решен на законодательном уровне. Пока же мнения экспертов — депутата Госдумы Виктора Водолацкого и правозащитника Дмитрия Аграновского — разделились. В интервью ФАН каждый из них аргументировал свою позицию.

Ранее на заседании Совета при президенте по делам казачества полпред Юрий Чайка заявил о начале интеграции российского казачества в систему госуправления и госслужбы. Предполагается, что казачьи организации будут привлекаться к реализации молодежной политики.

«Станут точками опоры в борьбе с русофобией»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Совета при президенте РФ по делам казачества Виктор Водолацкий убежден, что казаки в России после такой инициативы станут активнее и сильнее.

«Темы, которые были рассмотрены на состоявшемся заседании, крайне важны. Совет обсудил реализацию стратегии госполитики до 2030 года, согласно которой федеральные министерства и ведомства станут тесно взаимодействовать с казачьими обществами на территории России. Полпред президента Юрий Чайка отметил, что сегодня силовые структуры должны более активно взаимодействовать с казаками для решения текущих вопросов на территориях субъектов РФ и обеспечения национальной безопасности в масштабах страны», — пояснил казачий генерал.

Предполагается, что эксперимент по взаимодействию подразделений казаков с Росгвардией начнется с Северо-Кавказского федерального округа. По свидетельству Водолацкого, взаимодействие госструктур и казачества на территории республик Северного Кавказа и непосредственно в Ставропольском крае с приходом в эту сферу полпреда Чайки уже претерпело позитивные изменения.

«Многие казачьи общества России сегодня завидуют казакам СКФО — остальные должны поучиться у них организации работы, — заявил собеседник ФАН. — Сегодня казачьи подразделения разрознены. На протяжении 2-3 лет должна произойти полная консолидация казачества. Возникнет единое, целостное структурированное сообщество. Уже заключен договор с «Союзом казаков-воинов России и зарубежья».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Первый зампред комитета Госдумы пообещал, что объединенное казачество станет той силой, которая способна оказать реальную поддержку государству. По его словам, в недалеком будущем предполагается принятие федерального закона о российском казачестве. В нем будут прописаны все взаимоотношения, а также принципы чинопроизводства. По словам Водолацкого, это положит конец неприглядным историям, в которых люди, имеющие сомнительные цели, «производят» сами себя в «генералы» и «маршалы» казачьего войска и своим неприглядным поведением дискредитируют казачество.

«Псевдоказачьи организации, состоящие из «циркачей» и «клоунов», будут ликвидированы. В Гражданский, Уголовный и Административный кодексы с принятием нового закона будут внесены термины «казак», «казачье общество», регламентированы специальные права и ответственность казаков при применении силы или спецсредств для пресечения правонарушений и поддержания общественного порядка», — добавил собеседник агентства.

Между тем в Ростовской области уже утвержден местный закон, позволяющий подразделениям казаков охранять улицы населенных пунктов в качестве усиления нарядов полиции. Ежедневно территорию области патрулируют около тысячи казаков, они ведут профилактическую работу, предотвращают административные и уголовные правонарушения, а также пресекают возможные политические провокации, если создаются предпосылки к таковым.

«На территориях, исходя из географических и исторических данных, будут размещаться единые казачьи подразделения: Донское войско, Кубанское, Терское, и так далее. Сегодня в мире существует 38 казачьих организаций. Они будут сведены в российское казачество», — уверен политик.

пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Водолацкий напомнил, что за границей казачьи общины основали потомки эмигрантов, которые были вынуждены покинуть Россию в первой четверти ХХ века. Совет при президенте РФ по делам казачества предполагает работу как с соотечественниками, так и с казачьими общинами на территории других государств. Они, по замыслу членов Совета, станут точками опоры для единого фронта сопротивления антироссийским провокациям и политике русофобии, которые имеют место в некоторых странах.

«В среде эмигрантов есть и обратная сторона медали. Некоторые люди, в частности в США и Канаде, выдающие себя за казаков, ведут антироссийскую деятельность. В основном это потомки выходцев с Западной Украины, не имеющие отношения к казачеству. Они ведут вредную пропаганду, утверждают, что казаки — это не русские, распространяют прочую дезинформацию. Подобные провокаторы будут изобличены на официальном уровне», — уточнил депутат.

Он убежден, что перемены, которые ожидают казачество, будут позитивными и принесут благие плоды для всего российского общества.

«Народные дружинники, не более того»

С парламентарием категорически не согласен директор Московской коллегии адвокатов Дмитрий Аграновский. Он считает, что полномочия казакам на применение силы давать нельзя.

«Вопрос о принятии закона про казачество очень сложный. В местностях, где эта тематика соответствует историческим традициям, казаки могли бы выполнять функции народных дружинников — такой институт существовал во времена СССР. Разумеется, речи о «спецсредстве» в виде нагайки не идет. Казаки могут быть приданными силами для помощи патрульным нарядам полиции. Мы все помним скандалы, которые раздули некоторые СМИ после применения нагаек казаками в Москве при разгоне несанкционированного митинга. Митинг был незаконным, но и казаки действовали вне правового поля», — высказался адвокат.

ТАСС / Джавахадзе Зураб

Только государство обладает монополией на применение насилия, напомнил Аграновский. По его мнению, помимо официальных силовых структур никаких вооруженных формирований в России быть не может: охранной деятельностью допустимо заниматься лишь в рамках соответствующих структур.

«Клубы патриотического воспитания и народные дружины — начинания возможные и полезные. При этом надо помнить, что в некоторых регионах России традиции казачества не существовало. Если преференции казачеству все-таки появятся, то необходимо уважать и аналогичные традиции этноса регионов. В Бурятии, к примеру, это могли быть какие-то местные «прибайкальские батыры». Поэтому выделять казачество в единый для всех регионов России институт не совсем правильно», — объяснил юрист.

Аграновский отметил, что практика возрождения народных дружин в России обсуждается давно и ничего плохого в этом нет: общественный порядок от добровольных помощников только выиграет. Но выделять в этом плане отдельно казаков не стоит.

«Вооруженные отряды не должны создаваться ни в коем случае! В них нет никакой необходимости. Современная техника позволяет держать на контроле дороги, общественные места, транспорт. Технологии в правоохранительной сфере шагнули далеко вперед. Полиция справляется с поставленными задачами», — заключил собеседник агентства.

Правовед добавил, что создавая законодательную базу для казачества, надо помнить: «московские казаки», в отличие от донских или кубанских, смотрятся достаточно смешно. Поэтому нужно действовать обдуманно, чтобы в результате не была узаконена «ярмарка ряженых».