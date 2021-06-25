Экономисты предсказывают рост добычи нефти

Вероятно, ОПЕК, снизив ограничения, увеличит добычу нефти, но стабилизация на рынке может быть не достигнута. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, нефть продолжает сохранять позитивную, восходящую динамику. Вчера черное золото колебалось недалеко от своих годовых максимумов, чуть ли не достигая отметки 76 долларов за баррель.

«В ходе сегодняшних утренних торгов нефть подбиралась к этой отметке. Тенденция к росту пока остается актуальной, хотя немного замедлилась», — отмечают они.

На позитивное положение нефти продолжает оказывать влияние мировой спрос на энергоносители.

«Тот дефицит, который сейчас наблюдается мире (сейчас спрос превышает предложение порядка на 2 млн, а по некоторым оценкам — на 3 млн баррелей в сутки), серьезно подталкивает черное золото вверх. Вчера министр энергетики Индии высказал обеспокоенность ростом цен углеводорода, так как этот рост негативно влияет на инфляционные тенденции. Он призвал страны ОПЕК начать наращивать добычу, чтобы стабилизировать рынок и компенсировать дефицит», — говорят эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Аналитики подчеркивают, что в ближайшее время участники рынка будут максимально пристально следить за заседанием ОПЕК 1 июля.

«Прогнозируют, что ОПЕК увеличит добычу примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, но это даже половину дефицита не покроет. Стабилизация на рынке может не наступить. Если на рынки поступит больше нефти, это может оказать сдерживающий эффект для роста нефтяных котировок, на этом фоне нефть может уйти в коррекцию», — объясняют они.

Кроме того, экономисты упомянули и о президенте США, который вчера подписал новое соглашение.

«Джо Байден достиг соглашения с двухпартийной группой сенаторов по поводу новых инвестиций в инфраструктуру страны. Новый пакет в размере 579 млрд долларов рассчитан на восемь лет. Одним из источников финансирования этого плана выступит продажа нефти и стратегических нефтяных резервов страны на 6 млрд долларов. Это тоже окажет определенное давление на нефтяные цены. Пока конкретики нет, как и в каком объеме это все будет происходить, но это уже заложено в государственный план. Пока нефть держится уверенно. Актуальный диапазон — от 74 до 77 долларов за баррель. На следующей неделе на цены могут оказать влияние действия ОПЕК», — поясняют специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается золота, то оно в последние несколько дней стабилизировалось, сейчас находится в достаточно узком диапазоне — от 1775 до 1790.

«Затишье объясняется тем, что доллар показывает нейтральную динамику на глобальном рынке. Возросло число безработных. Это сначала оказало негативное влияние на доллар, но затем все стабилизировалось, американская валюта снова вернулась на свои позиции», — говорят эксперты.

Также аналитики рассказали и об укреплении российской валюты, которая вплотную подошла к отметке 72,15 рубля за доллар.

«Четвертую сессию подряд рубль продолжает чувствовать себя уверенно. Вчера он продолжил укрепляться. Рубль прежде всего поддерживают высокие цены на нефть и налоговый период. Соглашение, подписанное вчера Байденом, вселило в инвесторов уверенность. Поддержка экономики продолжается, рынки сейчас могут получить новую волну роста по биржевым индексам. На этом фоне рубль тоже растет. Актуальным остается диапазон от 72 до 73,30. Пока нижний барьер 72 преодолеть не удается, нужно не забывать про санкции. Также заканчивается налоговый период. Пока рубль чувствует себя неплохо, находится в балансе. Дальнейших предпосылок как для его роста, так и для падения не наблюдается», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее аналитик «Финам» Андрей Маслов и ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков спрогнозировали будущее национальной валюты. Специалисты убеждены, что в случае достижения нефти планки в 100 долларов за баррель, рубль может укрепиться до 55 единиц за доллар. Кроме того глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая определила ключевые факторы, влияющие на поведение рубля на рынке.