Криптовалюта Палестины: путь к свободе от израильского шекеля

Палестинская национальная администрация (ПНА) рассматривает вариант выпуска своей цифровой валюты. Эта мера оценивается как возможность хотя бы символически снизить финансовую зависимость от Израиля.

Что стоит за амбициями Палестины в цифровой сфере и какие перспективы имеет план создания новой арабской криптовалюты — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

The Palestine Monetary Authority is considering issuing a digital currency — a move that could give it at least some symbolic monetary independence from Israel https://t.co/CCwt5ZrLn8 pic.twitter.com/L6JExbRal8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 24, 2021

Господство шекеля

В соответствии с соглашениями 1990-х годов с Израилем, палестинцы обязались временно не создавать собственную валюту. По этой причине в настоящее время их экономика в основном завязана на использовании израильского шекеля. Также допустимо использование иорданского динара, доллара США, в некоторых случаях — евро, а в секторе Газа — египетского фунта.

Тем не менее израильская валюта распространена более всего. Однако из-за принятого ранее Тель-Авивом закона, призванного пресечь отмывание денег, крупные финансовые операции запрещены: оборот шекелей сильно ограничен.

В результате число израильских денег в Палестине стало недостаточным, а для покрытия валютных платежей людям приходится брать кредиты. Это может быть одной из причин, по которой цифровая валюта будет привлекательна для палестинской денежной системы.

Palestine Monetary Authority, the central bank of Palestinian in the West Bank, is reportedly developing a digital currency, which considers as symbolic monetary independence from Israel, according to Bloomberg's coverage.#blockchain #bitcoin https://t.co/xdj0SveDH7 — Blockchain.News (@BlockchainNewsM) June 25, 2021

Шаги палестинской администрации

В Палестине сейчас проводят сразу два исследования, которые должны помочь властям в принятии окончательного решения.

В частности, аналитиками оценивается возможность использования новой цифровой валюты в платежных системах внутри страны, а также за ее переделами — в сделках с другими государствами, в том числе и с Израилем. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Ферас Мильхем, глава Палестинского валютного управления, которое выполняет функции центрального банка.

Впрочем, по ряду причин эта перспектива может оказаться неосуществимой.

The Palestinian Monetary Authority, Palestine’s central bank, is looking into the development of a digital currency, according to a report from Bloomberg on Thursday. Palestine has not had an independent currency for 70 years. pic.twitter.com/B1HAU9PmI0 — BlockChainTeaHouse (@ChainHouse) June 25, 2021

Проблемная палестинская экономика

Экономика Палестины в сущности является весьма слабой. Начиная с середины 2019 года темпы роста ВВП имеют отрицательные показатели, неуклонно снижавшиеся на протяжении шести последних кварталов, на что сильное влияние оказала пандемия коронавируса.

Однако связанный с распространением вируса кризис только усилил систематические проблемы Государства Палестина: на протяжении длительного периода импорт существенно превышает экспорт, что особенно мощно ощущается в последние годы.

At the beginning of 2020, Palestine's GDP was projected to grow by 2.4 percent, compared with nearly 1 percent in 2019 — the lowest growth since 2014.https://t.co/O51oOyMc51 pic.twitter.com/r7XWmX7aDg — Arab News Japan (@ArabNewsjp) January 1, 2021

Основными направлениями промышленности региона являются производство пищевых продуктов, цемента, мыла, текстиля, сувениров из оливкового дерева и перламутра, изделий из камня, а также разработка карьеров.

На своих сельскохозяйственных угодьях палестинцы выращивают преимущественно цитрусовые, оливки, табак, орехи и овощи. Однако аграрная сфера не так развита из-за частых проблем с канализацией и водоснабжением, что не позволяет обеспечивать посевы поливной водой. В то же время нередки инциденты, в ходе которых израильские силы препятствуют земледелию на приграничных территориях. Также имеют место и ограничения на экспорт сельскохозяйственных товаров со стороны правительства.

#Israeli authorities have placed a new restriction on #Palestinian #tomato farmers in the besieged #Gaza Strip, one which will lead to their shipments of the fruit to markets in the occupied West Bank and Arab countries rotting more quickly. pic.twitter.com/KuIe6Ed2RE — The Palestine Project (@PalestineProjct) June 23, 2021

Постоянное противостояние с Израилем часто становится причиной введения разного рода санкций. Так, нередкой мерой становится введение ограничений на рыбную ловлю в прибрежных районах сектора Газа, из-за чего доходы жителей региона от рыбного промысла существенно снижаются. Эти районы не управляются ПНА, а находятся под контролем ХАМАС, однако действия сторонников исламистского движения являются одним из факторов, негативно влияющих на палестино-израильские отношения.

The Israeli occupation naval forces on Friday morning opened fire at Palestinian fishermen off the coast of the #Gaza Strip.

#Palestine#GreatReturnMarch #FreePalestine #FreeGaza pic.twitter.com/5zM2ahdCGV — Aseel Safi official (@AseelSafi6) August 16, 2019

Фактически палестинская экономика существует за счет внешней помощи. Она сильно зависит от финансовых вливаний иностранных доноров, среди которых в том числе находится и непосредственно Израиль.

По оценкам Всемирного банка, в феврале минувшего 2020 года общий объем денежной помощи Палестине сократился примерно на 11,5%. Это явление также объясняется пандемией COVID-19, ставшей причиной финансового кризиса в большинстве мировых государств. В этот проблемный период даже давние союзники частично признанного государства отдают предпочтение решению собственных проблем, урезая объемы благотворительной помощи.

Кроме того, ОАЭ и Бахрейн в прошлом году подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем, после чего снизили свои вклады в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Даже давние покровители Рамаллы отказываются от прямой конфронтации с еврейским государством и делают уклон в сторону дипломатии. А ради этого отношения с «братской» арабской страной, воюющей с Израилем, становятся более нейтральными.

Федеральное агентство новостей /

Финансовые разногласия с Израилем

Если говорить о непосредственных отношениях с Израилем, то в 2020 году Кнессет одобрил снижение финансовых вливаний в Палестину на 20%. При этом в период с мая по ноябрь 2020 года Палестинская национальная администрация отказывалась получать средства, собранные израильскими властями от ее имени в качестве налогов.

Дело в том, что за произведенные на палестинских территориях товары Израиль взимает дополнительные налоговые сборы, которые ежемесячно поступали министерству финансов ПНА. Однако в мае прошлого года руководство еврейского государства в одностороннем порядке изменило процедуру получения денег: перевод предлагали осуществить только при посредничестве координационного представительства.

Палестина разрывает все соглашения с Израилем и Америкой https://t.co/Le2kb6hPV2 pic.twitter.com/3fpcBjDAqu — zakon.kz (@zakon_kz) May 20, 2020

Весной 2020 года палестинский президент Махмуд Аббас заявил о разрыве всех официальных соглашений с правительством Израиля, так что для него согласие на условие еврейских властей было бы равносильно нарушению собственного слова. Данное предложение было расценено как шантаж и подверглось публичному осуждению.

Начиная с 1990-х годов эти налоговые выплаты составляли более половины бюджета ПНА. Даже в условиях ущерба, нанесенного коронавирусом, палестинцы не согласились поступиться принципами, цена которых только в июне 2020 года составила 190 млн долларов. Позже бремя финансовых трудностей все же заставило палестинцев пересмотреть свое решение.

#Nebenzia: We note that #Palestine???????? and #Israel???????? have resumed contacts to address issues of security and tax payments. At the current stage, fighting against the common enemy, #coronavirus pandemic, has become an important track of interaction. ????https://t.co/SoAmJlMq75 pic.twitter.com/hVWZg6kTJX — Russian Mission UN (@RussiaUN) February 26, 2021

Совокупность существующих проблем арабского государства в итоге привела к дефициту бюджета в миллиард долларов — это самый высокий за последние годы показатель.

Перспектива палестинской криптовалюты

«Макроэкономические условия не позволяют палестинской валюте —цифровой или иной другой — существовать в качестве средства обмена», — считает глава Палестинского исследовательского института экономической политики Раджа Халиди.

Однако в то же время эксперт отметил, что выпуск новых цифровых денег может стать политическим сигналом о желании денежной автономии от Израиля.

Представители Палестинского валютного управления начали изучение опыта Швеции, Китая и других государств, разрабатывающих национальные криптовалюты.

Сокращение использования банкнот и монет способно перевернуть традиционные способы оплаты, а появление электронных денег вроде биткоина становится причиной дополнительного давления на центральные банки — от них требуют создания жизнеспособной альтернативы до того, как нерегулируемые платежные формы возьмут верх.

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Барри Топф, бывший старший советник управляющего Банком Израиля, высказал мнение, что даже в случае реализации новой инициативы ПНА, палестинские цифровые деньги вряд ли смогут стать реальным средством обмена.

Однако кредитный кризис в Палестине уже привел к нехватке денег для частного сектора, что требует срочного решения.

Тем не менее для помощи в устранении данной проблемы Европейский инвестиционный банк пообещал предоставить ПНА заем в размере 425 млн долларов. Глава Палестинского валютного управления Ферас Мильхем планирует распределить их для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

The European Investment Bank (EIB) announced a $50 million grant to the Bank of Palestine to support the Palestinian private sector, startups and SMEs impacted by the Covid-19 crisis.https://t.co/W6C7gXEOSn — Wamda ومضة (@WamdaME) June 24, 2021

Из-за опасений, что деньги могут оказаться в руках правящего в Газе палестинского исламистского движения ХАМАС, которое в США и Израиле считается террористической группировкой, Мильхем заявил, что все средства будут распределяться банками, регулируемыми валютным управлением.

Он рассчитывает, что это позволит избежать внешнего противодействия решениям палестинского руководства.

Палестинская национальная администрация посылает властям Израиля очередной сигнал о своем стремлении к автономии и государственности — собственные деньги также являются признаком независимости страны.

По экономическим причинам создание палестинской валюты становится маловероятным. К тому же, несмотря на многочисленные разногласия и прямые конфликты, палестинцы все еще финансово зависимы от внешних партнеров, в том числе и от своего «врага».

В любом случае эти формальные угрозы израильскому шекелю помогают привлечь внимание международной общественности к проблемам палестинцев. Не исключено, что помощь Европейского инвестиционного банка временно усыпит криптовалютные амбиции ПНА. Однако сколько продлится это затишье — вопрос. Систематические проблемы требуют решения, а не временного устранения их «симптомов».