Игонин о Евро-2020: Мы не столько играем в футбол, сколько не даем играть соперникам

Продолжаются и, наверное, долго еще не утихнут разговоры о причинах неудачи нашей сборной на Евро-2020. Если говорить о том, что именно в конечном итоге помешало нам выполнить поставленную задачу на выход из группы в стадию плей-офф, я бы ответил так: в первую очередь нам помешало отсутствие мастерства. Мастерство нашей сборной, к сожалению, значительно ниже, чем даже у близкой нам по уровню украинской сборной. У нас с Украиной в целом похожие результаты по итогам группового турнира Евро-2020, просто им повезло больше.

Но меня расстраивает, что мы показали такой немножко пугливый футбол, хотя с точки тактики это было вполне объяснимо. Немного не хватало эмоций. При более эмоциональной игре нашей сборной, при большей самоотдаче футболистов, даже при аналогичном результате, отношение болельщиков могло быть иным и критики в адрес наших ребят было бы меньше.

Да, мы пытались играть прагматично. Если разбирать, например, матч с Данией, то сначала все складывалось для нас не так уж плохо, пока не пошли ошибки. Но Бельгия и Дания — очень серьезные соперники, так что я не поддерживаю тему, что, дескать, нам так повезло с группой, а мы не вышли. Говорить, что нам «повезло» с группой, не приходится. Но вот чего нам действительно не хватило, так это смелости. Мы видели, как сражались другие команды, которые тоже не прошли — например, Венгрия, которая в последнем матче с Германией играла очень смело (матч завершился вничью 2:2).

Федеральное агентство новостей /

Восприятие любой сборной болельщиками и экспертами зависит от того, насколько зрелищную игру показывает команда. А в этом мы очень отстаем. И не только сборная, но и наши клубные команды. Нас все время за это критикуют. О наших командах, играющих в европейских кубках, говорят, что мы не столько играем в футбол, сколько не даем играть соперникам. А такое сегодня не приветствуется.

Для России футбол — в меньшей степени бизнес, чем для европейцев, где всеми способами стараются привлекать болельщиков и спонсоров. В Европе футбол — это в первую очередь бизнес, который очень зависит от зрелищности матчей. И в этом мы очень отстаем.

Например, у нас в команде на Евро-2020 были быстрые футболисты, но у них не было возможности себя проявить. Когда говорят, что, мол, украинская команда более быстрая, чем наша, — это не так. У Украины играло четыре быстрых игрока, а у нас таких было три, но они практически не играли. Если бы их больше выпускали на поле, игра нашей команды смотрелась бы по-другому. Я не говорю, что в итоге результат был бы другой, но команда смотрелась бы гораздо интереснее. А что касается результата — он, увы, объективен, а с теми футболистами или с этими — значения не имеет. Таков, к сожалению, сегодня уровень нашего футбола.