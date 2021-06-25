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Выпускники школ Санкт-Петербурга поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ

Общество
Выпускники школ Санкт-Петербурга поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / 

Актриса Мария Мельникова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» провела встречу с выпускниками петербургских школ: Марией Симанок, Владиславой Востриковой и Иваном Череповым. Гости студии обсудили прошедшие экзамены и подготовку к выпускному.

Уже бывшие школьники признались, что чувствуют облегчение после сдачи всех экзаменов, а результаты ЕГЭ всех обрадовали.

«Результаты неплохие, ожидала, конечно, большего. Я очень много готовилась, старалась. Я вот под конец думала, что все, не могу больше. Многое зависит от проверяющего, с многими критериями, по которым снижали [баллы], я не согласна, особенно в плане сочинения. Я считаю, оно получилось. Есть момент несправедливости и субъективности, но в любом случае результатов хватает для поступления. Остался творческий конкурс», — рассказала Владислава Вострикова.

Выпускники школ Санкт-Петербурга поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Иван Черепов доволен результатами ЕГЭ. Он признается, что допущенные ошибки были из-за невнимательности и волнения.

Волнение действительно может негативно сказаться на итоговых результатах. Как рассказывает Владислава Вострикова, ее знакомая плохо сдала химию, хотя готовилась к экзамену два года. Одноклассники поддерживали тех, кому повезло меньше, именно это и помогло справиться с переживаниями и не опустить руки перед поступлением.

Мария Симанок рассказала, что собирается поступать в московский вуз по специальности «Лингвистика», но пока еще не ясно, хватит ли баллов, потому что не все результаты экзаменов известны.

Владислава Вострикова призналась, что во время экзаменов с волнением помогали справляться люди, которые следили за ходом ЕГЭ.

«Я выхожу, меня просто всю трясет, чувствую, что мне плохо и страшно, и проверяющие говорили: «Не переживай, у тебя все будет хорошо, ты все сдашь». Нас пугают, что это страшно. Я хочу сказать: зря волнуетесь, сам экзамен проходит не так страшно. Лояльно ко всем относились, не было такого, что над душой стояли. Спасибо проверяющим за такое комфортное написание», — отметила Вострикова.

Иван Черепов рассказал, что в других школах оказывалось давление на учеников, но ему повезло, все прошло без стресса. 

Высшее образование необходимо, считает Владислава Вострикова, поскольку сам диплом свидетельствует о том, что человек обучаемый, а это важно при приеме на работу.

Выпускники школ Санкт-Петербурга поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

В конце встречи руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук вручил памятные дипломы всем выпускникам.

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выпускники медиагруппа патриот егэ-2021
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