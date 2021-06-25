Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 01:33
01:30
Политика
Байден согласился с приговором по делу об убийстве афроамериканца Флойда
01:17
Общество
Яркий праздник всех выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге
01:15
Происшествия
Спасатели ликвидируют пожар в Приморском районе Петербурга
01:07
Общество
Заключительная часть праздника «Алые паруса» началась в Петербурге
01:05
Общество
NASA отправит крупный исследовательский вертолет на Марс
00:49
Общество
Регулярное употребление ледяной воды может привести к диарее
00:37
Происшествия
Самолет АН-225 Украины во время посадки на британскую авиабазу снес ограждение
00:17
Спорт
ПСЖ объявил о подписании контракта с братом Мбаппе
23:55
Спорт
Гонка «Формулы-1» 2023 года пройдет в Петербурге
23:31
Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
Все новости

Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020

Спорт
Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020
Global Look Press  /  Anthony BIBARD via www.imago-ima / www.imago-images.de

Как бы чемпионат Европы по футболу ни закончился для команды Португалии, Евро-2020 однозначно уже можно назвать турниром звездного португальца Криштиану Роналду.

Несмотря на возраст, 36 лет для большого футбола — все-таки цифра практически пенсионная, Роналду продолжает оставаться глубоко мотивированным спортсменом, наводит ужас на своих соперников и остается лучшим бомбардиром, где бы он ни играл.

По ходу группового этапа чемпионата Европы Криштиану успел обновить несколько рекордов.

В матче Венгрия — Португалия 15 июня Роналду установил поистине историческое достижение: стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. Ценность рекорда заключается в том, что Евро проходит раз в четыре года. В этом же матче с венграми пал еще один мировой рекорд. Криштиану забил два мяча и обогнал легендарного француза Мишеля Платини (девять голов) по количеству голов в истории чемпионатов Европы.

В матче Португалия — Франция 23 июня 36-летний португалец повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Заработав и реализовав два пенальти, Криштиану в общей сложности забил за национальную команду 109 голов. Прежде такое достижение было зафиксировано у иранского нападающего Али Даеи, но давайте будем откровенны — у Даеи не было такой бешеной конкуренции.

Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020
instagram.com  / @cristiano

Кроме того, оторвался Роналду и в гонке бомбардиров Евро-2020. За три матча португалец сумел забить пять голов. Криштиану на два мяча опережает целую группу футболистов, у которых по три гола: Патрика Шика из Чехии, Эмиля Форсберга из Швеции, бельгийца Ромелу Лукаку, поляка Роберта Левандовски и Жоржиньо Вейналдум из Нидерландов.

Вдобавок Роналду при помощи его сокомандников может побить еще один рекорд: если сборная Португалии пробьется в финал чемпионата Европы, то для Криштиану это станет третий финал Евро за всю его карьеру, что еще не покорилось ни одному футболисту в истории. Сам Роналду ранее отмечал, что он не гонится за статистикой, это она гонится за ним.

Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал причину провального выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Министр также констатировал, что в Петербурге проходит грандиозный праздник. Он выразил признательность администрации и правительству города за организацию Евро-2020. Матыцин отметил качественную работу по соблюдению противоэпидемических мер.

Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020
футбол роналду чемпионат европы по футболу евро-2020 сборная португалии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru