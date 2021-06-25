Какие рекорды побил Роналду и какие еще может побить на Евро-2020

Как бы чемпионат Европы по футболу ни закончился для команды Португалии, Евро-2020 однозначно уже можно назвать турниром звездного португальца Криштиану Роналду.

Несмотря на возраст, 36 лет для большого футбола — все-таки цифра практически пенсионная, Роналду продолжает оставаться глубоко мотивированным спортсменом, наводит ужас на своих соперников и остается лучшим бомбардиром, где бы он ни играл.

По ходу группового этапа чемпионата Европы Криштиану успел обновить несколько рекордов.

В матче Венгрия — Португалия 15 июня Роналду установил поистине историческое достижение: стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. Ценность рекорда заключается в том, что Евро проходит раз в четыре года. В этом же матче с венграми пал еще один мировой рекорд. Криштиану забил два мяча и обогнал легендарного француза Мишеля Платини (девять голов) по количеству голов в истории чемпионатов Европы.

В матче Португалия — Франция 23 июня 36-летний португалец повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Заработав и реализовав два пенальти, Криштиану в общей сложности забил за национальную команду 109 голов. Прежде такое достижение было зафиксировано у иранского нападающего Али Даеи, но давайте будем откровенны — у Даеи не было такой бешеной конкуренции.

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Кроме того, оторвался Роналду и в гонке бомбардиров Евро-2020. За три матча португалец сумел забить пять голов. Криштиану на два мяча опережает целую группу футболистов, у которых по три гола: Патрика Шика из Чехии, Эмиля Форсберга из Швеции, бельгийца Ромелу Лукаку, поляка Роберта Левандовски и Жоржиньо Вейналдум из Нидерландов.

Вдобавок Роналду при помощи его сокомандников может побить еще один рекорд: если сборная Португалии пробьется в финал чемпионата Европы, то для Криштиану это станет третий финал Евро за всю его карьеру, что еще не покорилось ни одному футболисту в истории. Сам Роналду ранее отмечал, что он не гонится за статистикой, это она гонится за ним.

Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал причину провального выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Министр также констатировал, что в Петербурге проходит грандиозный праздник. Он выразил признательность администрации и правительству города за организацию Евро-2020. Матыцин отметил качественную работу по соблюдению противоэпидемических мер.