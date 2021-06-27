Петров день 2021: когда отмечают, история, традиции, ночь бесчинств, приметы, запреты

Петров день — это народное название христианского праздника в память святых апостолов Петра и Павла. Западные церкви, живущие по григорианскому календарю, чествуют этих святых 29 июня. Восточные церкви, придерживающиеся юлианского календаря, в том числе Русская православная церковь, вспоминают Петра и Павла 12 июля, на следующий день после окончания Петрова поста, о правилах которого читайте в материале ФАН.

Канун праздника, согласно древним представлениям, — это время разгула нечисти, так называемая ночь бесчинств, когда нужно соблюдать особую осторожность.

История праздника

Петр и Павел — наиболее почитаемые ученики Иисуса Христа. Считается, что эти два апостола были казнены в один день 29 июня (12 июля по старому стилю) 67 года при императоре Нероне, гонителе христианства.

Более убедительная версия выбора даты праздника — перенос мощей апостолов в Рим 29 июня (12 июля по старому стилю) 258 года.

Апостол Петр — первый ученик Христа — почитается как основатель христианской церкви, за свою миссионерскую деятельность он претерпел мученическую смерть. Считается, что Петра распяли вниз головой по его просьбе: он отказался соперничать с Иисусом даже в смерти.

Апостол Павел уверовал уже после окончания земной жизни Христа, увидев воскресшего Спасителя. Павел тоже был казнен в Риме за проповедь христианства. Поскольку этот апостол был римским гражданином, его казнили более «гуманно» — отсечением головы.

wikipedia.org /

Петров день 2021: народные традиции и приметы

С древних времен считалось, что силы зла чрезвычайно боятся апостолов Петра и Павла. Поэтому черти и бесы устраивают последнюю бесовскую ночь как раз в канун праздника в честь этих святых. Традиция идет из Средневековья и была популярна в том числе на Руси. Это было время начала уменьшения светового дня, и люди старались отметить это грустное обстоятельство различными буйствами, бесчинствами, даже нападениями на соседей и порчей чужого имущества.

Церковь и власти повсеместно категорически запрещали такие бесчинства, тем не менее ночь перед Днем Петра и Павла до сих пор считается временем, когда правоохранительным органам надо быть начеку.

Также в канун Петрова дня приняты различные купальные забавы: ночные купания, костры на берегах водоемов, прыжки через огонь, пускание по воде венков со свечами, гадания и так далее.

Подробнее о русских традициях Петрова дня читайте в материалах ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать в Петров день

Церковь и светские власти категорически запрещают бесовские игрища, сопровождаемые ущербом для окружающих.

На Руси в праздник запрещалось работать, женщинам нельзя было убирать, стирать, заниматься рукоделием.

Сурового Петра старались не гневить дурными поступками и нечестивыми мыслями: считалось, что апостол может строго наказать, наслав на грешника болезни и даже смерть.

В этот день старались не давать и не брать ничего в долг, иначе — бедность и болезни.

Согласно народной традиции, свадьба на Петров день сулит молодой семье разлад и взаимные обиды.

В Петров день строго запрещалось есть плоды нового урожая, иначе, согласно примете, — надо готовиться к голоду и падежу скота.

На Руси в Петров день старались не ходить в лес, поскольку нечисть, бушевавшая всю ночь, еще не успокоилась и могла навредить.