Пианист Дмитрий Шишкин: Чайковский и Рахманинов не нуждаются в украшательствах

Пианист Дмитрий Шишкин — яркий герой нашего времени: молодой, красивый, талантливый, тонко чувствующий музыку разных стилей. Публика во всем мире должна быть благодарна маме артиста, заметившей у своего сына в 2,5 года тягу к игре на фортепиано.

Исполнитель с неординарной биографией и впечатляющей карьерой дал эксклюзивное интервью ФАН.

shishkindmitry.com / ДМИТРИЙ ШИШКИН

«В России много молодых людей интересуются классикой»

— Как вы думаете, на концерты классических музыкантов вашего возраста — до 30 лет — молодые люди охотнее идут? Вам хотелось бы сделать их своими единомышленниками?

— Я с удовольствием играю для любой публики: у меня нет возрастных предпочтений, что касается зрителей. Но, отвечая на ваш вопрос, тут же вспоминаю недавние концерты в Азии, где в залах было много студентов, увлеченно слушающих классику.

Я не знаю, почему у молодежи в Китае, Корее и Японии присутствует такой большой и неподдельный интерес к выступлениям музыкантов, играющих серьезную музыку. Может быть поработали пиарщики, выстроив адресную рекламную компанию перед моими, в частности, концертами, и в итоге «достучались» до людей в возрасте плюс минус 30 лет...

— В России такая тенденция на омолаживание аудитории просматривается?

— Думаю, да. В нашей стране много молодых людей, интересующихся классикой. Для кого-то из них музыка — это выбранная профессия: они учились или учатся в учебных заведениях этого профиля. Для кого-то поход на филармонический вечер — это «высококультурный» досуг, который им необходим после работы, никак не связанной с музыкой.

Та же Московская филармония делает очень много программ, адресованных как раз молодежной аудитории. Форматы самые разные: это и сольные выступления артистов, концерты с лекторами, плюс преставления с участием солистов и камерных оркестров...Несомненно, для нас, молодых артистов, заманчиво разговаривать посредством великой музыки со своими сверстниками во время концерта, а после него продолжить, например, общение в соцсетях.

— Вы активно используете этот ресурс?

— Соцсети помогают сегодня в диалоге артиста и зрителя, — каждая сторона узнает друг о друге много интересных и полезных вещей. В процессе переписки музыкант получает обратную связь, причем речь идет не только о прошедшем концерте и впечатлениях от него, но и анализируются принципы фортепианного исполнительства в целом, направления и приоритеты дальнейшей исполнительской работы.

Молодой слушатель со свойственной ему непосредственностью даже иногда дает какие-то конкретные советы, предлагает сыграть то или иное произведение...

— Молодой зритель, лишенный консервативного мышления, помогает экспериментировать с программами?

— У меня есть концептуальные программы, и, хотя я их составляю в расчете не только на молодежь в зале, мне хотелось, чтобы именно эта часть публики заинтересовалась моими экспериментами. Речь идет о сочинениях, которые крайне редко исполняются, или же о совершенно новой музыке, — чаще всего это молодые авторы, которые нередко присылают мне свои произведения...

shishkindmitry.com / ДМИТРИЙ ШИШКИН

«Почерк моей игры меняется с годами»

— Недавний концерт в Оранжерее на ВДНХ — это новый для вас формат выступлений?

— Мне всегда хочется играть как можно больше и чаще: как на сценах, хорошо мне знакомых, так и в новых, порой необычных для меня местах. На площадке в Оранжерее ВДНХ я выступал впервые — это был интересный опыт с учетом специфики самого помещения: красивое место с хорошей акустикой небольшого зала. А в Санкт-Петербурге мне предстоит исполнить сольный концерт в рамках летнего фортепианного фестиваля «Пианиссимо».

27 июня я буду играть в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа. Атмосфера исторического пространства, наполненная культурными смыслами и шедеврами живописи, в определенном смысле предопределяет выбор программы. Здесь будут прекрасно, мне кажется, слушаться произведения с богатым образным строем: «Картинки с выставки» Мусоргского, Сказки Метнера.

Я и ранее участвовал в этом фестивале, где, замечу, заняты пианисты в возрасте до 30 лет, и могу сказать, что публика тоже — в основном молодежь. Прекрасно, когда в таком историческом и культурном месте собирается молодой и заинтересованный слушатель.

— Вы с детства увлекаетесь рисованием, нет ли желания сольные концерты «обставлять выставкой собственных картин?

— Живопись для меня лишь хобби, поэтому я пока не готов выставлять на всеобщее обозрение мои работы. Но, честно говоря, думал над тем, чтобы улучшить технику рисования и, возможно, со временем показать себя в роли начинающего художника. Идея креативная: интересно объединить в одном представлении два жанра — музыку и живопись.

Довольно заманчиво искать новые краски не только в звуках на клавиатуре, но и на холсте...Мне кажется, любые новаторские, необычные проекты, совмещающие разные виды искусства, раздвигают границы понимания и восприятия музыки как таковой.

— Вы считаете, что классика хорошо уживается с элементами шоу, игрой света, инсталляциями...

— Не с любым музыкальным произведением можно экспериментировать в плане мультимедийности. Современная музыка более «пластичная» в этом плане. Ее визуализация, постановочная подача помогают иногда зрителю воспринимать сложные на слух партитуры.

Часто приходится сталкиваться с современными произведениями, которые написаны для необычных инструментов и неожиданных составов музыкантов. Тот же свет или картинка могут изначально быть полноценными участниками действа по воле самого автора сочинения. Классическая музыка, наоборот, требует полного погружения: музыку Чайковского и Рахманинова не нужно «украшать» шоу, она и так самодостаточна, ее следует представлять в аутентичном виде по всем устоявшимся канонам жанра.

shishkindmitry.com / ДМИТРИЙ ШИШКИН

«Музыка всегда со мной, она присутствует внутри меня»

— Кто еще кроме мамы повлиял на становление вас как музыканта?

— Многие люди сыграли большую роль в моей профессиональной жизни. Это Михаил Сергеевич Хохлов, у которого я учился в Гнесинской десятилетке, переехав в Москву из Челябинска, затем в Московской консерватории я занимался в классе Элисо Константиновны Вирсаладзе. Она очень помогла мне не только в осмыслении музыкального материала, но и научила, будучи концертирующей пианисткой, правильному поведению на сцене, что крайне важно для современного исполнителя.

В Италии (в консерватории в Катании. — Прим. ФАН) я совершенствовал мастерство у великолепного мастера Эпифанио Комиса. И даже непродолжительные занятия в Германии с Арье Варди были очень полезными. Со временем я стал понимать, что моя исполнительская манера сформировалась благодаря общению с этими музыкантами, такими разными и одинаково выдающимися.

Конечно, почерк моей игры меняется с годами, но главное — эти люди привили мне чувство стиля и формы, раскрыли секреты звуковой культуры, научили правильному подходу к выбору репертуара.

— Вы были прилежным учеником, не спорили с педагогами?

— Я неконфликтный человек по определению: уравновешенность у меня присутствует в любых ситуациях, что, кстати, очень помогает мне в профессиональном плане. Предпочитаю горячим спонтанным спорам и диалогам на повышенных тонах взвешенные решения через паузу.

Всегда прислушиваюсь к мнению авторитетных людей и стараюсь использовать полученные рекомендации творчески: анализирую информацию и затем примеряю ее на себя. Я умею слушать людей, равно как и прислушиваюсь к самому себе.

— Вы увлекаетесь подводным плаванием, погружаясь в среду, где господствует тишина. Так вы отдыхаете от звуков, музыки?

— В этом году я планирую после долгого перерыва наконец-то приехать в родной Челябинск не ради выступлений, а просто отдохнуть на природе. Мое увлечение подводным плаванием началось с банальной рыбалки, но со временем захотелось посмотреть на рыб в их естественной среде обитания. Я решил погрузиться в воду с маской, и мне сразу же понравилось это занятие.

— На какую глубину погружаетесь?

— Метров на 5-6: на этой глубине в пресных водоемах, в озерах предельная видимость — рыбок много плавает. Я погружаюсь в другой мир, где действительно царственная тишина...Не то чтобы я отдыхаю от музыки, она всегда со мной, присутствует у меня внутри. Музыка — это гармония, а природа настолько гармонична и музыкальна, что наполняет меня даже через созерцание. Пусть это и банально, но в моем случае это именно так.

shishkindmitry.com / ДМИТРИЙ ШИШКИН

Досье

Дмитрий Шишкин родился в 1992 году в Челябинске. Играет на фортепиано с трех лет. В 2015 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Элисо Вирсаладзе). Затем совершенствовал мастерство в Италии и Германии.

В 2013 году завоевал III премию на Международном конкурсе пианистов им. Ферруччо Бузони в Больцано (Италия). Лауреат Конкурса им. королевы Елизаветы в Брюсселе (2016). В 2017 году удостоен I премии на Международном конкурсе пианистов Top of the World в Тромсе (Норвегия). В 2018-м получил I премию на Международном конкурсе исполнителей в Женеве. В 2019 году завоевал II премию и серебряную медаль на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Сотрудничает с лучшими оркестрами и дирижерами мира: Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Михаилом Плетневым, Василием Петренко, Александром Сладковским, Марин Олсоп.

Давал концерты в России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, Сан-Марино, Хорватии, США, Японии, Китае, Таиланде, Польше, Южной Корее, ЮАР.