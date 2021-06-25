В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США

Пекин, 25 июня. Сила ВМФ России заключается в мощном подводном флоте, перед которым испытывают страх даже Соединенные Штаты, уверены китайские аналитики.

Авианосцы — огромные надводные корабли, всегда считались символом сильнейших мировых держав, однако Россия, обладающая только одним авианосцем, имеет в своем рукаве не менее грозный козырь, которым является мощный подводный флот. Он вызывает страх даже у США, отметили авторы китайского издания Sohu. Они обратили внимание на новейшую российскую атомную субмарину проекта 955А «Князь Олег», недавно впервые вышедшую в море для испытаний.

Моряки в ходе тестирования не только проверят ходовые качества подводной лодки и различные ее системы, но и проведут испытательный запуск баллистической ракеты «Булава», уточнили эксперты. Авторы статьи рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США. Они напомнили, что субмарина обладает внушительным арсеналом, среди которого 16 пусковых установок для подобных баллистических ракет, а также торпедные аппараты, способные запускать противолодочные ракеты «Вьюга».

Первый испытательный выход в море обычно предполагает тестирование силовых агрегатов и энергосистем, но не вооружения, подчеркнули в Sohu. Намерения Москвы запустить «Булаву» говорят о том, что российское военное руководство полностью уверено в «Князе Олеге», что достойно восхищения, заявили журналисты из Китая.

Ранее другая российская подлодка, недавно поступившая на вооружение Северного флота РФ, напугала американских экспертов. Речь идет о субмарине типа «Ясень-М» под названием «Казань», которую в США назвали вершиной российской инженерной мысли.

Кроме того, специалисты из Соединенных Штатов сравнили силы ВМС США и ВМФ РФ на примере гипотетического вооруженного столкновения сил двух держав в акватории Черного моря. По их мнению, внушительный российский подводный флот будет играть ключевую роль в подобном сражении, передает сайт 360tv.ru.