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Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 25 июня. Игроки на финансовом рынке выступают за реформирование законов, регулирующих деятельность маркетплейсов.

Центральный банк РФ получил предложение от банков и брокеров, заключающееся во внесении изменений в финансовое законодательство. Участники рынка выступают за совмещение услуг на маркетплейсах с брокерскими и банковскими сервисами, а также отказ от обязательного размера капитала.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) отправила соответствующее письмо в Банк России через год после вступления в силу закона о маркетплейсах. По мнению членов организации, сделки по этому закону не набрали должной популярности за все это время. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Игроки фондового рынка предлагают разрешить совместное проведение деятельности операторов финансовых платформ с другими вариантами участия на рынке, включая брокерство, функции ПИФ и НПФ и банковские операции. Регулятор в данный момент прорабатывает предложенные инициативы. В Банке России отмечают, что необходимо изучить, как новый проект повлияет на права и интересы клиентов.

Правительство России задумывается о повышении комиссионного сбора с трансграничных переводов, осуществляемых из РФ в другие страны.

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