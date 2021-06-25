Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах

Тель-Авив, 25 июня. Власти Израиля приняли решение с пятницы снова обязать граждан носить защитные маски в закрытых помещениях.

Нововведение обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Увеличилось количество случаев COVID-19, следует из сообщения министерства здравоохранения. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу. Он отметил, что это не требование, а просьба.

«В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств», — говорится в сообщении израильского правительства.

Маски не нужно носить во время занятий спортом. К тому же исключение распространяется на детей в возрасте до семи лет. Часть ограничений в Израиле отменили 1 июня. Правительство страны заявило о планах предоставить Палестине порядка 1,4 миллиона доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer.