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Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
Global Look Press  /  Daniil Ivanov/Russian Look

Тель-Авив, 25 июня. Власти Израиля приняли решение с пятницы снова обязать граждан носить защитные маски в закрытых помещениях.

Нововведение обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Увеличилось количество случаев COVID-19, следует из сообщения министерства здравоохранения. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу. Он отметил, что это не требование, а просьба.

«В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств», — говорится в сообщении израильского правительства.

Маски не нужно носить во время занятий спортом. К тому же исключение распространяется на детей в возрасте до семи лет. Часть ограничений в Израиле отменили 1 июня. Правительство страны заявило о планах предоставить Палестине порядка 1,4 миллиона доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

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