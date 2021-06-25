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Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:46
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 25 июня. Правоохранители и бойцы спецподразделения оперативно прибыли к дому на Рихарда Зорге. Силовики ведут подготовку к штурму.

По предварительным данным, в квартире находится буйный гражданин. Он утверждает, что намерен взорвать имеющуюся у него гранату.

Владелица квартиры попыталась выселить арендатора, который завалил ее квартиру мусором. Мужчина не только отказался съезжать, но и сменил замок. Женщина попыталась решить все через суд, Когда приставы приехали со слесарем, чтобы попасть в квартиру, жилец стал угрожать гранатой.

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