Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани

Казань, 25 июня. Правоохранители и бойцы спецподразделения оперативно прибыли к дому на Рихарда Зорге. Силовики ведут подготовку к штурму.

По предварительным данным, в квартире находится буйный гражданин. Он утверждает, что намерен взорвать имеющуюся у него гранату.

Владелица квартиры попыталась выселить арендатора, который завалил ее квартиру мусором. Мужчина не только отказался съезжать, но и сменил замок. Женщина попыталась решить все через суд, Когда приставы приехали со слесарем, чтобы попасть в квартиру, жилец стал угрожать гранатой.