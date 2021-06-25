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СК возбудил уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС во время погони

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС во время погони
Невские Новости

Новосибирск, 25 июня. Следователи СК РФ по Новосибирской области завели уголовное дело по факту смерти сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

Как стало известно, экипаж ДПС преследовал группу мотоциклистов, не выполнивших требования остановки. На одном из поворотов автомобиль занесло, он съехал в кювет, где совершил наезд на препятствие. В результате ДТП автоинспектор, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности мотоциклистов — молодые люди от 15 до 19 лет. Прав управления транспортным средством никто из них не имеет. Назначены необходимые экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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