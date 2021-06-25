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Житель Казани заперся в съемной квартире и угрожает взорвать гранату

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:51
Происшествия
Житель Казани заперся в съемной квартире и угрожает взорвать гранату
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Казань, 25 июня. Неадекватный мужчина заперся в арендованной квартире и угрожает взорвать гранату. Действия гражданина связаны с визитом приставов.

Хозяйка помещения вызвала представителей закона для того, чтобы выселить 44-летнего жильца, который сильно захламил ее квартиру. Однако мужчина сменил замок, и женщина не смогла попасть внутрь.

Когда приставы вызвали слесаря, нерадивый арендатор начал кричать, что держит в руках гранату, которую собирается взорвать. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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