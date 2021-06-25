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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 25 июня

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:38
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 25 июня
pixabay.com

Москва, 25 июня. Российские врачи выявили 20 393 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 15% новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по все стране. Всего 147,4 млн таких тестов провели в РФ с начала 2020 года.

Ученые сходятся во мнении, что только формирование массового иммунитета к заболеванию поможет победить пандемию коронавируса. Россияне могут делать прививки от COVID-19 бесплатно при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.

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