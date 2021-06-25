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Актриса Сальма Хайек вспомнила о своем провале на кастинге «Матрицы»

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:30
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек вспомнила о своем провале на кастинге «Матрицы»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 25 июня. Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек призналась, что ей могла достаться роль Тринити из «Матрицы», но она провалила кастинг фильма.

Хайек претендовала на роль в первой части франшизы вместе с Кэрри-Энн Мосс и Джадой Пинкетт-Смит. Актриса прошла несколько испытаний, однако на пробах ее попросили продемонстрировать физическую подготовку и сказали, что она должна бежать.

«Куда? Я даже не могу пройтись по комнате без одышки», — пошутила знаменитость в эфире шоу Red Table Talk.

Звезда кино призналась, что не посещает спортзал и считает себя ленивым человеком. Хайек вспомнила, что на кастинг «Матрицы» позвали постановщиков трюков из Азии. Актрису поразило, как выглядела на пробах Джада Пинкетт-Смит. По словам знаменитости, ее коллега находилась в прекрасной физической форме, а также была сосредоточена и дисциплинирована.

«Я посмотрела на эту женщину и подумала: «Вот кем я хочу быть, когда вырасту»», — поделилась Хайек.

В итоге роль Тринити досталась Кэрри-Энн Мосс, но Пинкетт-Смит тоже сыграла в «Матрице». Поразившая Хайек актриса получила роль капитана Ниобе.

Создатели кинофраншизы готовят к выходу новую часть «Матрицы». Инсайдеры уже узнали детали сюжета продолжения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Сальма Хайек вспомнила о своем провале на кастинге «Матрицы»
актриса матрица хайек
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