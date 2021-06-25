Посольство США в Москве вновь вывесило радужный флаг

Москва, 25 июня. Американское посольство в российской столице в очередной раз вывесило в пару к государственному флагу радужный — символ ЛГБТ-сообщества.

Полотно появилось на здании дипмиссии в знак поддержки представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в преддверии Pride Flag Day. Видео развивающихся флагов на фоне посольства США в своем Telegram-канале обнародовало РИА Новости.

В прошлом году сотрудники ведомства уже поднимали радужный флаг в рамках так называемого месяца гордости, который проходит в США до конца июня. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о незаконности пропаганды нетрадиционных ценностей в России.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к европейским государствам с призывом поддержать Венгрию в противостоянии ЛГБТ-пропаганде. Страны, декларирующие приверженность традиционным ценностям, должны объединиться в борьбе за них.