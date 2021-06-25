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Российская актриса Натали Юра снимется в блокбастере с Брюсом Уиллисом

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:28
Общество
Российская актриса Натали Юра снимется в блокбастере с Брюсом Уиллисом
instagram.com  /  @nataliyura

Москва, 25 июня. Российская актриса Натали Юра снимается в голливудском блокбастере «Крепость-2», в котором играет звезда кино Брюс Уиллис.

По слова актрисы из Владивостока, картина состоит из трех частей. Первый эпизод картины, который режиссирует Джеймс Каллен Брэссак, уже снят. Работа над оставшимися частями идет полным ходом.

Герой Уиллис — экс-сотрудник ЦРУ, который вынужден сразиться с миллиардером-террористом. Юра сыграет роль жены олигарха, пишет ТАСС.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила звезд, получивших почетный «Оскар». Статуэтки достанутся Сэмюэлю Л. Джексону, сценаристке Элейн Мей и актрисе Лив Ульман.

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кино уиллис юра
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