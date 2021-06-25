Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 11:57
11:55
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
11:55
Происшествия
В Казани эвакуировали многоэтажный дом, жилец которого угрожает взорвать гранату
11:49
Армия
В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США
11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
11:46
Политика
Президент Китая анонсировал встречу с Путиным
11:45
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки SSJ-100 в Краснодаре
11:41
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
11:40
Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
11:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС во время погони
Все новости

Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море

Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
Prt Scr youtube.com  /  Almaty Nomad

Махачкала, 25 июня. Ежегодно в Дагестане в Каспийское море сбрасывается более 1,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. В основном это происходит из-за неработающей ливневой канализации и очистных сооружений, считают экологи.

«Одной из актуальных проблем сегодня является загрязнение Каспия. Ежегодно в море сбрасывается более 1,5 миллиона кубических метров неочищенных сточных вод. Без очистки сбрасываются практически все формирующиеся в Махачкале поверхностные стоки, огромное количество фактов незаконных стоков в ливневую канализацию», — рассказала в эфире ГТРК «Дагестан» заместитель директора института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Зарема Султанмурадова.

По ее словам, многие очистные сооружения в городах республики построены еще в прошлом столетии, и в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Помимо этого, как отмечает эколог, часть стоков поступает в Каспий вместе с горными реками, куда сбрасываются отходы, производимые сельскими жителями.

Вопрос организации качественного водоотведения в Дагестане обсуждался в начале марта на федеральном уровне. Тогда власти республики в ходе Дней Дагестана в Совете Федерации обратились к властям с просьбой оказать содействие в строительстве и модернизации очистных сооружений в регионе. Особенно дагестанская делегация обращала внимание на состояние коллекторов в Махачкале и Каспийске. Первый вице-премьер республики Батыр Эмеев тогда отмечал, что уровень загрязнения воды в Каспийском море превышает допустимые нормы более чем в 30 раз. Сенаторы поддержали предложения Дагестана по модернизации объектов водоотведения в республике.

Ранее ФАН сообщал, что на побережье Каспия в Дагестане были обнаружены более 300 мертвых тюленей. Среди причин их гибели отдельные ученые называли неудовлетворительную экологическую ситуацию в акватории моря.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
россия дагестан каспийское море загрязнение воды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru