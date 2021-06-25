Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море

Махачкала, 25 июня. Ежегодно в Дагестане в Каспийское море сбрасывается более 1,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. В основном это происходит из-за неработающей ливневой канализации и очистных сооружений, считают экологи.

«Одной из актуальных проблем сегодня является загрязнение Каспия. Ежегодно в море сбрасывается более 1,5 миллиона кубических метров неочищенных сточных вод. Без очистки сбрасываются практически все формирующиеся в Махачкале поверхностные стоки, огромное количество фактов незаконных стоков в ливневую канализацию», — рассказала в эфире ГТРК «Дагестан» заместитель директора института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Зарема Султанмурадова.

По ее словам, многие очистные сооружения в городах республики построены еще в прошлом столетии, и в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Помимо этого, как отмечает эколог, часть стоков поступает в Каспий вместе с горными реками, куда сбрасываются отходы, производимые сельскими жителями.

Вопрос организации качественного водоотведения в Дагестане обсуждался в начале марта на федеральном уровне. Тогда власти республики в ходе Дней Дагестана в Совете Федерации обратились к властям с просьбой оказать содействие в строительстве и модернизации очистных сооружений в регионе. Особенно дагестанская делегация обращала внимание на состояние коллекторов в Махачкале и Каспийске. Первый вице-премьер республики Батыр Эмеев тогда отмечал, что уровень загрязнения воды в Каспийском море превышает допустимые нормы более чем в 30 раз. Сенаторы поддержали предложения Дагестана по модернизации объектов водоотведения в республике.

Ранее ФАН сообщал, что на побережье Каспия в Дагестане были обнаружены более 300 мертвых тюленей. Среди причин их гибели отдельные ученые называли неудовлетворительную экологическую ситуацию в акватории моря.