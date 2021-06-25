Эксперты составили символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020

Лондон, 25 июня. ВВС опубликовал символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020. В списке не оказалось Криштиану Роналду, который идет на рекорд по количеству голов за сборную.

В символическую сборную попали игроки, которые провели на поле не менее 60 минут в двух из трех матчей на европейском первенстве. Лидером стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, которому эксперты поставили 8,36.

В списке оказался еще один бельгиец Ромелу Лукаку, а также датчане Каспер Шмейхель и Симон Кьер, поляк Матеуш Клих, итальянцы Мануэль Локателли, Леонардо Спинаццола и Чиро Иммобиле, швед Александре Исак, нидерландец Джорджиньо Вейналдум, македонянин Эджан Алиоский.

Европейский турнир должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Матчи проходят в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.