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Эксперты составили символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:26
Евро 2020
Эксперты составили символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020
Global Look Press  /  Panoramic

Лондон, 25 июня. ВВС опубликовал символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020. В списке не оказалось Криштиану Роналду, который идет на рекорд по количеству голов за сборную.

В символическую сборную попали игроки, которые провели на поле не менее 60 минут в двух из трех матчей на европейском первенстве. Лидером стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, которому эксперты поставили 8,36.

В списке оказался еще один бельгиец Ромелу Лукаку, а также датчане Каспер Шмейхель и Симон Кьер, поляк Матеуш Клих, итальянцы Мануэль Локателли, Леонардо Спинаццола и Чиро Иммобиле, швед Александре Исак, нидерландец Джорджиньо Вейналдум, македонянин Эджан Алиоский.

Европейский турнир должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Матчи проходят в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

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футбол евро-2020 символическая сборная
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