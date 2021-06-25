Цены на нефть растут утром в пятницу

Москва, 25 июня. Стоимость черного золота на мировом рынке умеренно увеличивается, как стало известно из данных торгов утром 25 июня.

Цены на нефть незначительно увеличиваются на фоне поддерживающих факторов. Так, августовские фьючерсы на нефтяную смесь Brent прибавляли в цене 0,09%. По состоянию на 8:00 по Москве стоимость этой марки достигала 75,63 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,08%, до 73,36 доллара за баррель, передает агентство «Прайм». Рост цен на глобальном нефтяном рынке отмечается третью торговую сессию подряд. На ситуацию оказывает влияние набирающее обороты восстановление спроса.

Резкий рост стоимости черного золота ранее предсказывали финансовые аналитики. С начала года нефть «прибавила» более 40%, цитирует экспертов ФАН.