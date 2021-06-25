Зарезавший женщину и ее малолетнего сына мигрант предстанет перед судом в Краснодаре

Краснодар, 25 июня. Следователи завершили проверку по факту гибели 30-летней женщины и ее малолетнего ребенка. Перед судом предстанет иностранный гражданин.

По версии правоохранителей, мигрант хотел сожительствовать с сестрой погибшей, но получил отказ от родственницы возлюбленной. В сентябре 2020 года мужчина нанес женщине 38 ножевых ранений, а затем зарезал ее годовалого сына, тело которого спрятал в сарае. После этого злоумышленник похитил паспорт сестры убитой и скрылся с места преступления.

Мигранта удалось задержать в тот же день. Он обвиняется по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также о похищении паспорта. Фигурант признал свою вину в полном объеме.