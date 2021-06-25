Казахстан анонсировал 16-ю международную встречу по Сирии

Нур-Султан, 25 июня. Международные переговоры по Сирийской Арабской Республике (САР) начнутся 7 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что 16-я встреча высокого уровня будет проходить в течение двух дней. Организаторы рассчитывают на участие делегаций стран-гарантов: России, Ирана и Турции. Наблюдателями выступят высокие представители Организации Объединенных Наций, Ирака, Ливана и Иордании.

«В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день — продолжение консультаций и пленарное заседание», — указано в анонсе.

Президент САР Башар Асад ранее указал на высокий уровень доверия между Москвой и Дамаском. По его словам, сирийская сторона стремится к успеху в совместных проектах, чтобы это приносило пользу обеим странам.