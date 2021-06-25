Повышенный спрос на жилье спровоцировал подорожание квартир в России

Москва, 25 июня. Увеличение стоимости недвижимости обусловлено повышенным спросом. Мнением поделился исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Основным фактором повышения стоимости квадратных метров является платежеспособный спрос на недвижимость. Соответствующая востребованность обусловлена запуском программы льготного ипотечного кредитования. По мнению экономиста, традиционно граждане действуют согласно принципу «в любой непонятной обстановке приобретай жилое помещение», передает ИА REGNUM.

«Если бы коррупционные выплаты не компенсировались доходами от продажи жилья, вряд ли строители стали эти взятки платить», — добавил специалист.

Реальная прибыльность инвестиционных вливаний в недвижимость представляется достаточно скромной. Однако подобному инструменту вложения денежных средств жители России по-прежнему доверяют больше, чем любому другому, резюмировал Тузов.

Подорожание недвижимости может замедлиться на фоне рекордных объемов введенных в эксплуатацию жилых помещений в текущем году.