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В Финляндии надеются на новое обсуждение саммита Россия — Евросоюз

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:24
Политика
В Финляндии надеются на новое обсуждение саммита Россия — Евросоюз
wikipedia.org  /  Mstyslav Chernov/CC BY-SA 3.0

Хельсинки, 25 июня. Лидеры Евросоюза могут вернуться к переговорам относительно необходимости проведения саммита с Россией. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за встречу российского лидера Владимира Путина с руководителями ЕС.

РФ готова встать на путь нормализации взаимного сотрудничества с Брюсселем, подчеркнул заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Для получения ответа Европе необходимо представить Москве детали предложения. Пока власти не могут оценить возможность проведения саммита, ранее отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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россия евросоюз финляндия марин
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