Мадрид, 25 июня. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море не оставил равнодушным мировую прессу. Испанские СМИ, разумеется, тоже освещали событие, а читатели осудили действия Британии.

Читатели испанских изданий осудили выходку британского военного корабля в Черном Море. 23 июня эсминец Defender вошел в российские территориальные воды. Команда судна не реагировала на неоднократные предупреждения пограничников, и покинула воды только после того, как российские сторожевые корабли открыли предупредительный огонь, а Су-24М выполнил предупредительно бомбометание по курсу движения корабля. Испанцы, комментируя статью об этом событии, поразились безрассудному поведению британского экипажа, которые провели корабль в чужих водах.

«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», — предупредил Verdadiv.

«Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость», — написал Apaniero.

«Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным», — заявил La Cabra Encadenada.

«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают?» — удивился Penedesmaritim.

«Как жаль, что русские получше не прицелились», — заявил Puchideupercent

«Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили», — заметил Argamasa.

Испанцы заключили, что поведение британцев чревато ростом эскалации в регионе и может привести к более серьезному конфликту, нежели ведение предупредительного огня по «обнаглевшему» кораблю.

Ранее рядовые британские граждане высказались об инциденте в Черном море, большинство пришло в ярость из-за неграмотных действий корабля и властей своей страны.