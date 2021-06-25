Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 11:56
11:55
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
11:55
Происшествия
В Казани эвакуировали многоэтажный дом, жилец которого угрожает взорвать гранату
11:49
Армия
В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США
11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
11:46
Политика
Президент Китая анонсировал встречу с Путиным
11:45
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки SSJ-100 в Краснодаре
11:41
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
11:40
Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
11:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС во время погони
Все новости

Испанские читатели осудили Британию в ситуации с эсминцем Defender в Черном море

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:09
Политика
Испанские читатели осудили Британию в ситуации с эсминцем Defender в Черном море
wikipedia.org  /  Miguel Diaz

Мадрид, 25 июня. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море не оставил равнодушным мировую прессу. Испанские СМИ, разумеется, тоже освещали событие, а читатели осудили действия Британии.

Читатели испанских изданий осудили выходку британского военного корабля в Черном Море. 23 июня эсминец Defender вошел в российские территориальные воды. Команда судна не реагировала на неоднократные предупреждения пограничников, и покинула воды только после того, как российские сторожевые корабли открыли предупредительный огонь, а Су-24М выполнил предупредительно бомбометание по курсу движения корабля. Испанцы, комментируя статью об этом событии, поразились безрассудному поведению британского экипажа, которые провели корабль в чужих водах.

«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», — предупредил Verdadiv.

«Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость», — написал Apaniero.

«Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным», — заявил La Cabra Encadenada.

«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают?» — удивился Penedesmaritim.

«Как жаль, что русские получше не прицелились», — заявил Puchideupercent

«Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили», — заметил Argamasa.

Испанцы заключили, что поведение британцев чревато ростом эскалации в регионе и может привести к более серьезному конфликту, нежели ведение предупредительного огня по «обнаглевшему» кораблю.

Ранее рядовые британские граждане высказались об инциденте в Черном море, большинство пришло в ярость из-за неграмотных действий корабля и властей своей страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Испанские читатели осудили Британию в ситуации с эсминцем Defender в Черном море
россия черное море испания британия defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru