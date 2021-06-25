Опубликован первый трейлер байопика «Гарри и Меган: Побег из дворца»

Лос-Анджелес, 25 июня. Американский кабельный телеканал Lifetime показал первый трейлер байопика о внуке британской королевы принце Гарри и его супруге, бывшей актрисе Меган Маркл.

Драма, получившая название «Гарри и Меган: Побег из дворца», станет третьей частью серии фильмов, рассказывающих о герцоге и герцогине Сассекских. В новом фильме речь пойдет об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий и последующих событиях. В байопике даже воспроизведут скандальное интервью внука королевы и его жены американской ведущей Опре Уинфри.

«Не каждая сказка имеет счастливый финал», — отмечается в описании ленты.

Роли герцога и герцогини Сассекских в фильме играют Джордан Дин и Сидни Мортон. Премьера драмы запланирована на осень.

Принц Гарри и Меган Маркл продолжали получать финансирование от королевской семьи даже после переезда в США. При этом в интервью Опре Уинфри герцог Сассекский говорил, что семья не поддерживала его в денежном плане с первого квартала 2020 года.