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Съехавший от Бородиной Омаров случайно показал букет роз

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:07
Шоу-бизнес
Съехавший от Бородиной Омаров случайно показал букет роз
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 25 июня. Бизнесмен Курбан Омаров, недавно съехавший от жены Ксении Бородиной, засветил в своей машине роскошный букет. Кадр появился на его странице в Instagram.

Омаров запечатлел себя в машине, показывая, как он спасается от жары. Он сидит за рулем, а сзади на пассажирском сидении лежит роскошный букет роз. Цветы попали в объектив, видимо, случайно.

Кому предназначается букет — неясно. Супруга Омарова Ксения Бородина пока не хвасталась розами. Не исключено, что букет предприниматель мог подарить другой девушке.

Ходят слухи, что Бородина и Омаров переживают семейный кризис и фактически находятся на грани развода. Но ни ведущая, ни бизнесмен не комментируют эти сообщения. При этом известно, что Омаров съехал от возлюбленной в квартиру. Кроме того, супруг телеведущий засветился в компании нескольких девушек. Это еще сильнее подогрело слухи о проблемах в семье и возможном расставании.

Бородина и Омаров в браке с 2015 года. В том же году в супругов родилась дочь Теона. У ведущий есть дочь Маруся от предыдущих отношений.

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бородина личная жизнь омаров
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