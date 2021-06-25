Съехавший от Бородиной Омаров случайно показал букет роз

Москва, 25 июня. Бизнесмен Курбан Омаров, недавно съехавший от жены Ксении Бородиной, засветил в своей машине роскошный букет. Кадр появился на его странице в Instagram.

Омаров запечатлел себя в машине, показывая, как он спасается от жары. Он сидит за рулем, а сзади на пассажирском сидении лежит роскошный букет роз. Цветы попали в объектив, видимо, случайно.

Кому предназначается букет — неясно. Супруга Омарова Ксения Бородина пока не хвасталась розами. Не исключено, что букет предприниматель мог подарить другой девушке.

Ходят слухи, что Бородина и Омаров переживают семейный кризис и фактически находятся на грани развода. Но ни ведущая, ни бизнесмен не комментируют эти сообщения. При этом известно, что Омаров съехал от возлюбленной в квартиру. Кроме того, супруг телеведущий засветился в компании нескольких девушек. Это еще сильнее подогрело слухи о проблемах в семье и возможном расставании.

Бородина и Омаров в браке с 2015 года. В том же году в супругов родилась дочь Теона. У ведущий есть дочь Маруся от предыдущих отношений.