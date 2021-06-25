«Победа» анонсировала возобновление полетов из Москвы на два турецких курорта

Москва, 25 июня. Российская авиакомпания «Победа» начнет летать из столицы РФ на турецкие курорты Бодрум и Даламан с 1 августа.

Путешественники могут приобрести билеты в этом направлении на сайте перевозчика. Стоимость перелета в Бодрум начинается от 10 тыс. рублей. Рейсы будут выполняться по определенным дням.

Несмотря на открытие турецкого направления для россиян, многие граждане не стали отказываться от отдыха на отечественных курортах в пользу зарубежных, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Многие продолжают приобретать билеты в Крым и Краснодарский край.