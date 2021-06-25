Фигурантам дела об убийстве девушки на Урале вынесли приговор

Екатеринбург, 25 июня. Суд вынес приговор троим жителям Челябинской области, обвиняемым в убийстве молодой местной жительницы.

Фигуранты дела получили от 17 до 20 лет колонии, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Прокурор требовал для обвиняемых от 19 до 22 лет лишения свободы.

Напомним, 27-летняя девушка пропала в Екатеринбурге в октябре 2019 года после того, как поехала показывать свой автомобиль потенциальной покупательнице. Спустя пять дней ее тело нашли в канализационном люке на Уралмаше.

Позже выяснилось, что злоумышленники заранее сговорились убить автомобилистку и завладеть ее личным транспортом. Их задержали по горячим следам.

Ранее жителя Ставрополья признали виновным в убийстве трех человек в 2014 году. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.