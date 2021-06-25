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Израильские ученые нашли останки неизвестного ранее вида человека

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:06
Наука
Израильские ученые нашли останки неизвестного ранее вида человека
pixabay.com

Тель-Авив, 25 июня. Стоянку древней цивилизации, существовавшей более 400 тысяч лет назад, обнаружила группа израильских антропологов.

Стоянке было присвоено название Нешер-Рамла. По итогам исследования местности археологи написали научную статью. Позже она была опубликована в журнале Science.

От современного человека древние люди отличаются строением тела и черепа. По данным исследователей, у них нет подбородка. Кроме того, на месте стоянки древней цивилизации были найдены продвинутые каменные орудия.

В данный момент ученые пытаются выяснить, куда пропали люди Нешер-Рамла после появления человека. Возможно, они ассимилировались с Homo Sapiens.

Группа археологов в ходе раскопок в селе Варваровка Анапского района обнаружила керамический пифос. Тщательно изучив удивительную находку времен Древней Греции, ученые заявили, что ее возраст составляет около 1,5 тыс. лет. В ходе камеральных работ археологам удалось собрать воедино фрагменты раздавленного землей кувшина.

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