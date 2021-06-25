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Вывод операций госконтрактов «из тени» принес в бюджет России 2,4 млрд рублей

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:05
Экономика
Вывод операций госконтрактов «из тени» принес в бюджет России 2,4 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июня. Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала, сколько дополнительных средств в бюджет принес контроль над крупнейшими государственными подрядчиками.

Речь идет о работе в сфере национальных проектов. ФНС обнародовала информацию о первых итогах работы, заключающийся в выводе «из тени» подрядчиков, исполняющих контракты по нацпроектам.

«Непосредственный результат — дополнительные поступления в бюджет на 2,4 млрд руб.», — уточняет «Коммерсантъ».

Также был выявлен ущерб бюджету на 12 миллиардов рублей. При этом «из тени» вывели операций государственных контрактов более чем на 100 миллиардов рублей.

Налоговая служба собирается заняться поиском инвесторов, которые «забыли» о налоге с продажи недвижимости. Теперь ФНС может доначислить налог с продажи квартиры, если гражданин не подавал декларацию.

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фнс нацпроекты теневые схемы
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