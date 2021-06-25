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Роспотребнадзор объяснил, когда прививка от коронавируса становится бессмысленной

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:05
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда прививка от коронавируса становится бессмысленной
pixabay.com

Екатеринбург, 25 июня. Несвоевременное получение компонентов прививки от коронавируса может сделать всю процедуру бессмысленной, предупредил глава центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов.

Необходимый интервал между получением двух доз вакцины от коронавируса не должен превышать месяца – полутора. Более длительный перерыв между инъекциями может сделать процедуру бессмысленной, поскольку за это время организм "забудет" вирус, разъяснил Семенов.

Первый укол препаратом приводит организм в "режим повышенной готовности", вторая инъекция позволит телу "запомнить" болезнь и выработать антитела к ней. Слишком длительный перерыв между прививками может привести к необходимости делать третью, предупредил ученый в комментарии ТАСС.

Более 16 тысяч мутаций коронавируса обнаружено в России, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Вакцинация от COVID-19 поможет защитить себя и окружающих от возможного заражения, уверен он.

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