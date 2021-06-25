Курсанты Дальневосточного военного училища укрепляют набережную Благовещенска

Благовещенск, 25 июня. Работы по укреплению набережной реки Амур начались в Благовещенске. К возведению защитной дамбы привлечены курсанты Дальневосточного военного училища.

Известно, что из-за подъема уровня воды в реках Зея и Амур набережная Благовещенска оказалась подтоплена.

Планируется укрепить всего около шести километров территории, чтобы перекрыть доступ воды в город. Для этого курсанты используют мешки с песком.

Ранее правительство Благовещенска объявило режим чрезвычайного положения из-за прохождения паводка. На текущий момент сотрудники ЖКХ занимаются обеспечением устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и возводят насыпные дамбы.