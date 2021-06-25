Нижегородские медлаборатории снабдят новейшим оборудованием на 147 млн рублей

Нижний Новгород, 25 июня. На усовершенствование оснащения нижегородских лабораторий власти потратят 147 миллионов рублей. 74% от суммы поступят из федерального центра, остальные средства выделит регион. Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин.

«Мы планируем закупить оборудование на сумму 147 миллионов рублей в медицинские организации, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц», — рассказал руководитель региона.

Помимо областного центра, в списке на модернизацию медицинские учреждения таких городов, как Городец, Шахунья, Бор, Лысково, Дзержинск и Арзамас.

После модернизации жители региона смогут получить результаты ПЦР-теста сразу же после обследования, также лаборатории оснастят бактериологическими анализаторами.

Ранее ФАН писал о модернизации первичного звена здравоохранения в Мордовии. На работы в поликлиниках потратят 2,9 миллиардов рублей.