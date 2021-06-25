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Специалисты Минобороны очистили более 140 километров дорог в Крыму после стихии

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:09
Армия
Специалисты Минобороны очистили более 140 километров дорог в Крыму после стихии
facebook.com  /  Сергей Бороздин

Москва, 25 июня. Подразделения ВС РФ, развернутые на Крымском полуострове для ликвидации последствий разгула стихии, очистили от завалов свыше 140 километров дорожного покрытия.

Видеосюжет о работе персонала МО РФ в Крыму опубликовал телеканал «Звезда».

Устранением последствий наводнения и подтопления крымских городов занимаются военнослужащие Южного военного округа. Они используют около 500 единиц автомобильной и специальной техники. Кроме разбора завалов, бойцы восстанавливают коммуникации, прежде всего используемые для водоснабжения, и помогают местным жителям в осушении подвалов.

Основные работы специалистов МО РФ в наиболее пострадавших крымских городах уже завершены. Ранее сообщалось о масштабах удара водной стихии по Севастополю.

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крым мо рф наводнение
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