Акционеры «Газпрома» выступили за изменение места прописки холдинга

Москва, 25 июня. На прошедшем собрании акционеры российской энергетической компании «Газпром» одобрили перерегистрацию холдинга.

Речь идет об изменении места прописки газового гиганта. В ходе годового собрания было решено внести изменения в устав компании.

Так, согласно некоторым корректировкам, «Газпром» ожидает перерегистрация из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение холдинга.

О возможной смене «Газпромом» города регистрации Федеральному агентству новостей стало известно 6 июня. Штаб-квартиру холдинга хотят расположить в небоскребе «Лахта центр».