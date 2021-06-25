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Акционеры «Газпрома» выступили за изменение места прописки холдинга

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:12
Экономика
Акционеры «Газпрома» выступили за изменение места прописки холдинга
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 25 июня. На прошедшем собрании акционеры российской энергетической компании «Газпром» одобрили перерегистрацию холдинга.

Речь идет об изменении места прописки газового гиганта. В ходе годового собрания было решено внести изменения в устав компании.

Так, согласно некоторым корректировкам, «Газпром» ожидает перерегистрация из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение холдинга.

О возможной смене «Газпромом» города регистрации Федеральному агентству новостей стало известно 6 июня. Штаб-квартиру холдинга хотят расположить в небоскребе «Лахта центр».

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