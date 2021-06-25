Магаданец признался в жестоком избиении сына-грудничка

Магадан, 25 июня. Молодой отец систематически издевался над собственным двухмесячным сыном. Как стало известно ФАН, мужчина предполагал, что малыш не является его отпрыском.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый с февраля по апрель этого года постоянно издевался над ребенком, который родился в декабре 2020 года. Мужчина наносил малышу побои из-за неприязни. По чистой случайности правда всплыла наружу. Жителя Магадана задержали и поместили в местный следственный изолятор.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением». В настоящее время расследование завершено. Собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров.

На следствии под давлением неопровержимых улик 23-летний обвиняемый признался в совершении преступления и чистосердечно раскаялся.

«Семья не совсем благополучная, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Отец был не трудоустроен, иногда подрабатывал разнорабочим. С 20-летней матерью ребенка они расписаны не были. Как мать одиночка, она получала хорошую помощь от государства. На нее они в основном и жили».

Мама малыша не отличалась благообразным поведением: злоупотребляла алкоголем в компании друзей и подруг, могла уйти на несколько дней из дома. Из-за такого поведения молодой родительницы обвиняемый заподозрил, что ребенок родился от другого мужчины, поэтому он сразу же его невзлюбил. Родитель бил его по голове и туловищу. В больнице, куда его доставили после задержания отца, на теле грудничка нашли множественные ушибы и кровоподтеки.

Страшная правда вскрылась случайно.

«Мать малыша ушла в очередной загул. Она оставила свое чадо на попечение отца-изверга. Он стал ее искать, но не нашел. После этого мужчина сам позвонил в полицию и попросил, что бы стражи порядка забрали младенца, которого ему якобы подкинули».

Полицейские сразу обратили внимание на побои у малыша и отправили его в больницу. Сейчас он находится в одном из социальных приютов Магадана. Его жизни на данный момент опасность не угрожает.

Обвиняемому, если его вина будет доказана в суде, грозит до семи лет лишения свободы.