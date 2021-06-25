СК возбудил дело по факту столкновения катера с депутатами и лодки на Волге

Саратов, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием катера Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которой пропал без вести 32-летний мужчина.

Авария на воде произошла близ Жигулевска в акватории Волги. Сообщалось, что в лодку семьи Ольги Б. врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника. Его пассажирами оказались депутаты местной городской думы. В результате происшествия 32-летний хозяин лодки упал за борт и пропал без вести.

По данным следствия, водитель судна Fjord-460 нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта. Расследование дела продолжается.

СК устанавливает причину перевертывания лодки с четырьмя жителями Карелии, сообщал ФАН. В результате трагедии погибли две девочки.